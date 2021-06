Cuadrado se graduó para liderar a la Selección Colombia

La historia de Juan Guillermo Cuadrado en la Selección Colombia comenzó hace más de 10 años, pero durante mucho tiempo estuvo a la sombra de otros nombres, trabajando con paciencia y honestidad mientras los reflectores apuntaban hacia otro lado.

A los 33 años, ahora las miradas apuntan hacia él, que supo ganarse el puesto y la confianza de sus entrenadores en los clubes y en la Selección, y que ahora, consolidado en un gigante del fútbol mundial como Juventus, comienza a recoger los frutos de su paciencia y, sobre todo, a asumir el papel de líder dentro de la cancha.



Desde aquel debut el 3 de septiembre de 2010, en Puerto La Cruz, en un amistoso contra Venezuela, en el que incluso marcó gol, hasta el jueves, cuando fue clave en el comienzo oficial del tercer ciclo de Reinaldo Rueda con la Selección, Cuadrado ha sabido cumplir en todas las posiciones en las que ha jugado. Al comienzo de su carrera en la Selección llegó a usar el número 10 y eso, en su momento, generó críticas. Hoy no sería extraño que se lo asignaran.

Juan Guillermo Cuadrado (centro) es el referente de esta Selección ante la ausencia de Falcao y James. Foto: Efe



Cuadrado brilló contra Perú, en un partido en el que la Selección, después de casi cinco años, no tenía en la cancha a ninguno de sus dos referentes de los últimos tiempos, James Rodríguez y Radamel Falcao. Partió, en el papel, como extremo por la derecha en una línea de cuatro jugadores, conformada además por Gustavo Cuéllar, Mateus Uribe y Luis Díaz. Pero desde allí, tuvo la libertad para moverse y ser el socio de todos. Metió el centro para el primer gol y provocó la expulsión de Miguel Trauco. Ya desde el camerino era importante en lo anímico. Ahora se empoderó como líder dentro de la cancha.



En su primera aparición pública como técnico de Colombia este año, Reinaldo Rueda elogió su nivel y le reconoció una de sus mayores virtudes: su espíritu polifuncional. “Tenemos esa gran bondad con Juan Guillermo, esa polivalencia, esa inteligencia de juego que él maneja, y la inteligencia de juego va a ser determinante. No se puede dogmatizar y decir en una posición porque tenemos que evaluar quiénes van a estar acompañándolo, qué clase de partido estemos enfrentando. Es cuestión del momento, el día a día, las circunstancias de cada jornada clasificatoria”, declaró Rueda a Caracol TV.

“Es un jugador con gran trayectoria, y esa gran huella está en la élite del fútbol del mundo y que seguro tiene la capacidad de responder, esa disponibilidad mental para brindarse por la Selección en cualquiera de las posiciones donde tenga que actuar”, agregó el DT.



Cambio de papel

En su debut en la Selección, con Hernán Darío Gómez en el banco, Cuadrado alternó el puesto de lateral con el de extremo por la derecha, como también lo hacía en esa época en Independiente Medellín. Pero le tocó hacer fila. Leonel Álvarez solo lo tuvo en cuenta en un partido. Cuando llegó José Pékerman, Cuadrado era la primera alternativa como lateral derecho, cuando no estaba Camilo Zúñiga.

Juan Guillermo Cuadrado. Foto: AFP

Pero el primer salto lo dio con Pékerman, en especial, después de que Radamel Falcao García sufrió la lesión de rodilla que lo sacó del Mundial de Brasil 2014. El argentino tuvo que buscar una alternativa para jugar sin el Tigre, y Cuadrado encontró puesto como extremo. Pero era una segunda guitarra: el solista de ese equipo fue James.



La llegada de Carlos Queiroz a la Selección, pero, sobre todo, su paso por Juventus, le permitieron a Cuadrado, a punta de trabajo, descubrir que podía asumir el papel de líder. En Italia se ganó el puesto hasta hacer que Juventus invirtiera para quedarse con él, luego de que llegara en condición de préstamo desde el Chelsea: lo compró en 2017, por 20 millones de euros. Y ese peso lo mantiene hoy, a tal punto que Massimiliano Allegri, que volverá al banco de la Juve, lo considera “intocable”. Sus cifras esta temporada fueron muy buenas (véase gráfico).



Por su parte, Queiroz le encontró otra posición en la que también rindió: lo puso a jugar como interior derecho, con salida a la banda, pero también con panorama para jugar por el centro. Eso también lo hizo crecer como jugador.

Creo que todo lo de Queiroz no fue malo. Una de las cosas buenas que dejó fue darle importancia a Cuadrado, lo empoderó y le dio un papel protagónico. FACEBOOK

“Creo que todo lo de Queiroz no fue malo. Una de las cosas buenas que dejó fue darle importancia a Cuadrado, lo empoderó y le dio un papel protagónico. Eso tiene sus secuelas ahora. Hoy lo ves mucho más firme, mucho más líder y ahora que no están Falcao ni James, se siente importante, como el jugador más representativo que tiene la Selección, que juega en Juventus. Queiroz le dio esa importancia, que quizás no le dio Pékerman en su momento”, le dijo a EL TIEMPO Mauricio Molina, campeón de la Copa América con Colombia en 2001.



“Queiroz, cuando lo puso a jugar como interior, le abrió más la perspectiva como jugador a Cuadrado, no solamente jugar por la línea. Ahora tiene muchísima tranquilidad y es el enlace de todos, ya no se siente extraño al ir a la mitad y recibir. Jugar por dentro amplió su visión y perspectiva de juego”, agregó Molina.



Por su parte, Carlos ‘Piscis’ Restrepo, extécnico de la Selección Colombia sub-20, destacó el aporte de Cuadrado, en especial, en lo ofensivo. “El fútbol es de gustos. Habrá algunos a los que les guste de lateral. A mí me gusta como extremo. Es de los jugadores de más regularidad en Europa. Tiene asistencia y gol. A veces te compromete mucho la parte defensiva del equipo rival y, cuando se enfrenta un equipo con defensa densa, es rompedor”, opinó.



Los elogios hacia Cuadrado no solo llegan desde adentro, sino también en el exterior, de referentes de una de las tantas posiciones que sabe cumplir. “Le doy un 10 a Cuadrado. Hace mucho lo sigo. Me encanta. En cualquier posición lo hace muy bien. Cuando jugaba en la mitad de la cancha, hacía trabajo de lateral y marcaba mucho. Es habilidoso y con técnica”, le dijo el brasileño Cafú, dos veces campeón del mundo, a Caracol TV.



Cuadrado estuvo mucho tiempo a la sombra de James y Falcao. Pero siempre estuvo ahí, con paciencia, a tal punto que tiene más partidos que ellos en la Selección (94, contra 91 del Tigre y 80 de James). Ahora los reflectores apuntan hacia él. Y merecidamente.





JOSÉ ORLANDO ASCENCIO

Subeditor de Deportes

@Josasc

