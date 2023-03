Juan Guillermo Cuadrado se sacudió y volvió a celebrar una anotación este martes en partido de la Juventus contra Torino, en la Serie A italiana.

Cuadrado, que arrancó de titular, anotó el gol del empate parcial de la Juve 1-1, al minuto 16. Torino se había adelantado con anotación de Karamoh.



El colombiano recogió una pelota perdida en el área tras un centro y sacó un bonito remate de pierna derecha que no pudo contener el portero.



Cuadrado demoró más de un año en volver a anotar un gol. con Juventus, el último había sido en enero del 2022 contra Sampdoria en un partido de Copa.

GOL | JUVENTUS 1-1 TORINO



⚽ Juan Cuadrado



Crónica del partido

Remontando hasta en dos ocasiones, pero de nuevo concediendo demasiadas facilidades en defensa, el Juventus alargó este martes su reinado en Turín imponiéndose al Torino (4-2) por décimo octava vez consecutiva, en un partido marcado por el debut de Paul Pogba, lastrado por las lesiones, en la presente temporada.



Hay que remontarse al 26 abril de 2015 para ver la última victoria del 'Toro' ante su gran rival. Esta noche, en un Juventus Stadium lleno, dejó escapar la oportunidad de romper su mala racha -cuando estuvo hasta dos veces por delante en el marcador- ante un rival al que, debido a la sanción de quince puntos, podrían haber dejado atrás en la clasificación.



No era un 'Derby della Mole' al uso para ninguno de los dos combinados. Rara vez ambos equipos han pugnado directamente por la posición, pero la gran temporada del 'Toro' y los problemas administrativos de la 'Juve' condujeron al partido a un terreno desconocido.

Juan Cuadrado celebra gol. Foto: AFP

Saltó el Torino dispuesto a dar el golpe sobre la mesa y verse por encima de su rival en la tabla tras ganarle en su estadio. Salió con un extra de energía que no tardó ni dos minutos en materializarse con el tanto de Karamoh, que remató en el en segundo palo un balón que se encontró suelo en el borde del área pequeña, totalmente libre de marca. Le tocó remar al conjunto local, que de nuevo no consiguió hacerse con el control del partido y tuvo que recurrir a los centros laterales.



Precisamente de uno de ellos llegó el empate de Cuadrado, que encontró en el segundo palo un centro de Kostic desde el perfil zurdo para, con un disparo que desvió ligeramente la zaga, empatar la contienda. La igualdad reinó durante la primera mitad, el dominio fue repartido y ningún equipo fue capaz de imponer su idea sobre otro. Sanabria se inventó un complicado remate con la puntera que supuso el 1-2 al borde del descanso, pero Danilo volvió a meter a la 'Juve' en el partido en el momento clave, en la última antes de encarar el túnel de vestuarios, con un testarazo que dio al palo y que tuvo que ser validado por el reloj del colegiado, ya que Milinkovic-Savic lo sacó bajo palos.



Dos golpes recibió la 'Juve' y dos veces consiguió levantarse. Algo que fue demasiado para un Torino que en cuanto recibió el tercero, en cuanto la 'Vecchia Signora' se puso por delante, no pudo rehacerse. Y más teniendo en cuenta cómo encajó el gol. Fue de Bremer, la temporada pasada uno de los jugadores más importantes del Torino, aunque muy criticado desde que decidió unirse a las filas del rival.



El Juventus Stadium recibió con honores y una sonora ovación a un Pogba que no había disputado minutos oficiales. Su entrada junto con la de Chiesa, dieron el control al Juventus. No le gustó nada lo que estaba viendo a Juric, el técnico del Torino, y decidió retirar del campo a Radonjic, al que había dado entrada pocos minutos antes, debido a su mala actuación. Rabiot, que se aprovechó del error defensivo del Torino en una falta lateral para ganarle la partida a su par y empujar a placer, puso la guinda al pastel en una noche en la que el combinado de Allegri, pese a alargar su reinado en Turín y colocarse séptima a seis puntos de un Atalanta que ocupa puestos europeos, volvió a mostrarse vulnerable y, en ocasiones, desnortado.



El Torino, por su parte, dejó escapar la oportunidad de tumbar a su máximo rival cuando lo tuvo en su mano y se queda noveno, a cuatro del conjunto blanquinegro.



