Cuadrado definió su futuro: ¿se va a China o se queda en Italia?

El buen rendimiento de Juan Guillermo Cuadrado esta temporada lo ha llevado a que sea apetecido en el mercado. El pasado 15 de diciembre hubo un sacudón en las oficinas de Juventus por una propuesta por el futbolista colombiano.



Le puede interesar: (Las cifras de Rueda... ¿El problema para firmar con Colombia?).

Desde el fútbol chino querían hacerse con los servicios del rendidor jugador del jugador. Según informó Calciomercato, Cuadrado recibió una jugosa oferta del Guangzhou Evergrande, equipo en el que actuó Jackson Martínez. Eran 12 millones de euros por temporada y un contrato de 3 años los que estaría ofreciendo el equipo chino.



Sin embargo, el futbolista colombiano fue tajante a la hora de mirar esta oferta y su decisión no se hizo esperar.



También lea: (Polémica en Brasil: las 'pruebas' que dicen que Messi no superó a Pelé).



"Está feliz en Turín y la Juventus no tiene intención de venderlo. Es cierto que no han faltado ofertas, incluso de ligas de prestigio por las que ya ha pasado, como la Premier League, pero se quedará con la ‘vecchia signora’”, informó Calciomercato.



DEPORTES