Pasan las horas y el eco de la derrota contra Argentina sigue despertando todo tipo de reacciones.



A los señalamientos que han hecho exfutbolistas nacionales como el 'Pibe' Valderrama y la 'Turbina' Tréllez por el duro momento de la Selección, se le siguen sumando nuevos mensajes.



Ahora, de seguro con la panorámica que da el paso del tiempo, son los propios futbolistas de la tricolor quienes se están manifestando.



Juan Guillermo Cuadrado, uno de los que ha portado la cinta de capitán en la era de Reinaldo Rueda, fue el último en hacerlo.

'Solo Dios sabe cuanto amamos esta camiseta'

Facebook Twitter Linkedin

Cuadrado, en el partido contra Paraguay. Foto: Vanexa Romero/El Tiempo

A través de su cuenta de Instagram, Cuadrado compartió sus sensaciones con todos los fanáticos de la Selección tras la virtual eliminación de Colombia.



En el escrito, según se lee, se pusieron de relieve su pasión por el país y su creencia religiosa para transmitir un mensaje de esperanza.



"Ha sido un camino muy difícil de recorrer, solo Dios sabe la frustración, la tristeza y la desilusión que sentimos de no ver los resultados que queremos, y solo Dios sabe cuanto amamos esta camiseta, que representa un país que amo , pero aunque duela tanto, sigo levantando mis manos a ti, Señor Jesús, porque mi adoración no depende de lo que me des sino de quien tú eres, Mi Señor, Mi Salvador", escribió el jugador colombiano.



(Siga leyendo: Egan Bernal: segunda foto y emotivo mensaje desde la clínica).



Tras hacerse público su mensaje, varios jugadores que hicieron parte de la tricolor en la era Pekerman le hicieron llegar su apoyo a través de comentarios en el 'post'.



Jackson Martínez, Aldo Leao Ramírez y Camilo Zuñiga, los más destacados.

Más noticias

Luis Suárez le quitó marca a Lionel Messi en la eliminatoria

Pedro Zape, histórico exportero, hospitalizado por quebrantos de salud

Djokovic reaparece y agradece el apoyo del gobierno de su país

DEPORTES