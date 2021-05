¿Un tercer jugador colombiano para el Everton?

Con Manchester City campeón de la Premier League, los equipos que luchan por un cupo a las próximas competencias europeas, planifican desde ya lo que será la siguiente temporada en materia de refuerzos.

Uno de ellos es Everton, equipo en donde juega James Rodríguez y Yerry Mina, el cual podría sumar otro colombiano para la siguiente campaña, tal y como lo aseguran en Inglaterra.



El medio Liverpool Echo recopiló información del portal Fichajes.net, a través de Sport Witness, y aseguró en una de sus páginas que los toffees estarían interesados en el lateral de la Juventus y de la Selección Colombia, Juan Guillermo Cuadrado, quien a sus 32 años pasa por un gran momento y, además, es del gusto de Carlo Ancelotti



"Según los informes, el Everton envió una oferta a la estrella de la Juventus, Juan Cuadrado, sobre un posible movimiento... El jefe de los blues, Carlo Ancelotti, es un admirador del exjugador del Chelsea que puede desempeñarse en varias posiciones", se lee en el portal.



Sin embargo, hay que recordar que Cuadrado es uno de los mejores jugadores que tiene la Vecchia Signora en este momento, por lo que su salida del equipo no se ve tan fácil, pese a que no ha renovado su contrato. Medios italianos aseguran que las directivas de Juventus ya están preparando una nueva propuesta para ampliar el vínculo con el colombiano.



REDACCIÓN FUTBOLRED

