Juventus enfrentó a Inter de Milán en las semifinales de Copa Italia y el colombiano Juan Guillermo Cuadrado fue uno de los protagonistas del partido, pues anotó gol, pero también se fue expulsado tras pelear con el portero Handanovic.



(En contexto: ¡Cuadrado, fuera de sí! Expulsión después de hacer gol en Juventus vs. Inter).

Y ahora, cuando las agresiones de Cuadrado con el portero esloveno son tendencia, se conoció un nuevo video, de la televisión italiana, en la que se le ve al jugador nacido en Necoclí lanzar un tremendo puñetazo contra su rival.



"El gancho de Cuadrado", titulan en Italia, pidiendo castigos para el colombiano.

El puñetazo de Cuadrado que no se vio

Puño de Juan Guillermo Cuadrado. Foto: Captura de pantalla

Cuadrado fue titular y recibió de nuevo la confianza de su técnico Massimiliano Allegri. En principio, el colombiano le había respondido de buena manera a su entrenador, pues tuvo uno de los mejores desempeños del partido.



Pese a que se mantuvo el empate a cero a lo largo del partido, sobre el minuto 83, apareció una jugada de Juventus por el sector derecho, pero luego el balón se fue para el costado izquierdo y Cuadrado llegó en solitario para definir de gran manera frente al arquero Samir Handanovic, quien no pudo hacer nada para evitar el buen remate del colombiano.



Cuando todo parecía que el gol de Cuadrado serviría para que Juventus ganara el partido de la ida de las semifinales, al minuto 90+5 apareció el belga Romelu Lukaku para decretar el 1-1 final gracias a un penal.



Sin embargo, terminado el partido entre Juventus e Inter, Juan Guillermo Cuadrado y Samir Handanovic tuvieron una fuerte discusión en el terreno de juego y, después de varios cruces de palabras, el portero del equipo neroazzurro se fue contra el colombiano y terminaron a los golpes. El árbitro no tuvo de otra que expulsarlos a los dos.



En la transmisión latinoamericana, tan solo se le vio a Cuadrado empujarse con el portero. Pero la televisión italiana, con otras cámaras, mostró los detalles del choque. Y en un video concluyente, se le ve a Cuadrado lanzar un puñetazo directo al rostro del rival. Por fortuna, no logró impactarlo.



"Aquí está el gancho de Cuadrado a Handanovic. Este es un gesto de descalificación de 5 partidos. Si no recuerdo mal, en caso de conducta violenta grave en la Copa de Italia, las inhabilitaciones se extenderían a la liga", comentó el periodista italiano Tancredi Palmeri.

Hasta el momento, se desconoce el castigo que recibirá Cuadrado por el bochornoso incidente.

*Con Futbolred