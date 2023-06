Juan Guillermo Cuadrado lleva ocho temporadas en Juventus y tenía esperanzas de seguir. Al menos, así lo manifestó en conferencia de prensa durante la concentración de la Selección Colombia en Valencia (España), este martes.

”Estoy muy tranquilo y muy contento en la Juve. Me han hecho una propuesta, pero en estos momentos no estoy como pensando en eso y les he dicho que hablábamos después de la Selección”, dijo Cuadrado. “Me siento como en casa allí. Espero que podamos llegar a un buen acuerdo y poder seguir en la élite”, agregó.

🚨 Juan Guillermo Cuadrado (35) confirma la oferta de renovación que le hizo la #Juventus:



💬 “Me han hecho una propuesta, pero en este momento no estoy pensando en eso. Les he dicho que habláramos después (…) Ojalá podamos llegar a un acuerdo y seguir en la élite” 🇨🇴⚪️⚫️ pic.twitter.com/uuAOh6lgBh — Pipe Sierra (@PSierraR) June 13, 2023

Cuadrado no tendría oferta para seguir, según la Gazzetta

Sin embargo, desde Italia llegan malas noticias para el jugador colombiano, de 35 años. Según La Gazzetta dello Sport, Juventus habría decidido no renovarle el contrato.



“Esa propuesta que menciona el futbolista en realidad nunca llegó y no llegará. Cuadrado ha venido a despedirse tras ocho temporadas, tras una buena relación caracterizada en los últimos años por demasiados malentendidos”, asegura el diario italiano.

Cuadrado ai saluti. Dopo 8 stagioni alla Juve andrà in Spagna o in Turchia https://t.co/63f2rlMYHO — La Gazzetta dello Sport (@Gazzetta_it) June 14, 2023



“La Juve deja ir a Cuadrado para una evaluación de rentabilidad. Y no podía ser de otra manera para un jugador de 35 años que desde hace varios meses baja considerablemente su nivel de rendimiento”, agrega.



Sobre su balance en la más reciente temporada, la Gazzetta dello Sport reseña: “En la temporada 2021-22, el colombiano había sido el asistente de mayor referencia de la Juve, en la temporada que acaba de terminar se mantuvo bastante en la sombra y por momentos fuera del radar en los diversos momentos que requirieron un esfuerzo extra”.



¿Cuál será el futuro de Cuadrado? Según la Gazzetta, el colombiano podría ir a España o a Turquía.



“Al futbolista le gustaría hacer escala en España, y aquí hay que tener en cuenta sobre todo a Valencia como posible destino. Pero la hipótesis del Fenerbahçe, en Turquía, donde está llegando Montella, parece la más sencilla. Pudiendo moverse en una transferencia libre, el colombiano no tiene prisa por decidir y espera otras ofertas”, señala el diario italiano.



