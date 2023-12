Juan Guillermo Cuadrado: su desgarrador mensaje antes de cirugía

Juan Guillermo Cuadrado llegó al punto límite de tener que pasar por el quirófano, por una lesión que lo ha aquejado desde hace algún tiempo y que le ha impedido tener continuidad en el Inter.

El colombiano arrastra problemas físicos desde octubre, cuando jugó la primera fecha de la eliminatoria con la Selección. Pero, aún con sus ausencias, intentó destacarse en el Inter, dio dos asistencias y disputó el partido contra Real Sociedad (0-0) en Champions League. Hasta que le tocó parar.



Una lesión específicamente en el tendón de Aquiles tiene a Cuadrado fuera de las canchas. El jugador, tras recomendación médica, ha decidido operarse.

El mensaje de Cuadrado

El jugador antioqueño no estará disponible en el próximo partido del Inter. Foto: Instagram: Juan Guillermo Cuadrado

En sus redes sociales, Cuadrado dejó un desgarrador mensaje contando la situación que padece.



"He venido luchando con un dolor en el tendón y hecho todo lo que un deportista puede hacer para recuperarse, e incluso me he entrenado y jugado con un dolor que por momentos se hace insoportable y no me permite dar el 100%",empieza Cuadrado su mensaje.



"Quemé todas las opciones de tratamiento evitando una cirugía, pero los médicos me dicen que podría ser peor sino tomo esta decisión", agrega, confirmando que irá al quirófano.



"Siempre he sido un futbolista que entrega todo, que da siempre lo mejor dentro y fuera de la cancha. Me entristece mucho en este tiempo que llevo por no haberlo podido hacer para este gran club que me ha dado una grandiosa oportunidad", dice el jugador colombiano.



Ahora Cuadrado espera salir con éxito de su cirugía y comenzar cuanto antes su periodo de recuperación para volver pronto a las canchas.



PABLO ROMERO

Deportes

