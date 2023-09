La Selección Colombia está ultimando detalles para lo que será su debut en la eliminatoria suramericana, donde enfrentará a su similar de Venezuela en el estadio Metropolitano de Barranquilla.



(Puede ser de su interés: Selección Colombia: Néstor Lorenzo envía emotivo mensaje de unión a todo el país, video).

Previo al juego ante el combinado venezolano, el técnico Néstor Lorenzo salió a dar la rueda de prensa junto al futbolista del Inter de Milán, Juan Guillermo Cuadrado, quien habló de las claves de este nuevo proceso de la Selección Colombia.



(Lea aquí: Selección Colombia: ¿Javier Fernández puede usar 'tú tranquilo' en narraciones de RCN?).

Juan Guillermo sobre el regreso al Mundial

Las eliminatorias son dificilísimas, tenemos un gran equipo para pelear y estamos con el anhelo de volver al Mundial. Vamos a tratar de hacer las cosas de la mejor manera y afrontar cada partido como una final, con esta gran Selección que cada día se hace más fuerte. Para nosotros no es un objetivo es algo que debemos apuntarle para estar sí o sí.

Sensaciones del partido vs Venezuela

Se está haciendo muy bien, personalmente creo que en cualquier situación de trabajo necesitas tanto jugadores de experiencia como esa juventud, pero obviamente llevando de esos jugadores como James, Ospina y 'Falca', que no están son importantes, no solo dentro si no afuera porque que le aportan su experiencia. Colombia tiene un talento increíble, cada jugador que viene nos sorprende y eso quiere decir que Colombia está creciendo, aportar ese talento en un bien común.

Nuevo reto junto con Néstor Lorenzo

Cuando se viene acá es como una familia. Es difícil que puedan vencernos cuando se forma una familia; casi siempre el profe ha tratado de llamar a algunos que siempre están y eso se está viendo tanto dentro como fuera del terreno de juego.

🎥 𝟔𝟎 𝐬𝐞𝐠𝐮𝐧𝐝𝐨𝐬 𝐜𝐨𝐧 𝐞𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞 𝐋𝐨𝐫𝐞𝐧𝐳𝐨 👨‍🏫



El D.T. de la Selección Colombia tiene un mensaje para nuestro país en este inicio de las Clasificatorias a la Copa Mundial de la FIFA:𝑻𝒐𝒅𝒐𝒔 𝑺𝒐𝒎𝒐𝒔 𝑪𝒐𝒍𝒐𝒎𝒃𝒊𝒂 🟡🟡🔵🔴#TodosSomosColombia 🇨🇴 pic.twitter.com/Bz1VLs4pez — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 5, 2023

Los nuevos roles que está manejando el DT en el terreno de juego

Si se da la oportunidad, dependiendo de quién esté sobre el terreno, todos estamos capacitados para tomar la decisión, sea quien sea. Lo importante es que si se da la opción tener la confianza de convertir.

Juan Guillermo y su llegada al Inter de Milán

El proceso ha sido muy bueno, he encontrado un gran club, como todos saben. El grupo es excelente. Yo contento con ganas de aportar y de poder ser parte de ese gran equipo. La adaptación viene llevándose bien, es un fútbol que ya conozco. Eso lo hace un poco más fácil.

📸 ¡𝐄𝐬𝐭𝐚𝐦𝐨𝐬 𝐜𝐚𝐝𝐚 𝐯𝐞𝐳 𝐦𝐚́𝐬 𝐟𝐮𝐞𝐫𝐭𝐞𝐬! 💪



Así vivimos otra jornada de entreno en Barranquilla📍⚽️#TodosSomosColombia🇨🇴 pic.twitter.com/2C60wUJNgQ — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 6, 2023

La Selección Colombia medirá sus fuerzas este jueves 7 de septiembre ante el seleccionado de Venezuela, en lo que será el punta pie inicial de la eliminatoria suramericana rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

HAROLD YEPES

DEPORTES

Más noticias en EL TIEMPO