'James es muy crac': elogio de Cuadrado, que ya piensa en la Selección

Juan Guillermo Cuadrado está, como se esperaba, en la convocatoria de la Selección Colombia para arrancar la eliminatoria contra Venezuela y Chile. Lo llamativo fue que en el listado de Carlos Queiroz fue incluido como lateral, como lo hizo por mucho tiempo en Juventus en la temporada pasada, cuando en la Selección viene actuando de volante interno.



En una charla privada organizada por Herbalife, Cuadrado, que tuvo extraordinaria temporada con la Juve, habló de ese tema y de mucho más, como del nivel de James en el Everton.

¿Cómo ve el nivel de James?

James ha empezado excelente, ha tenido partidos buenísimos. Gol, pasegoles y creo que va a ser muy bueno para él, porque tendrá esa confianza y esa continuidad que a él le sirve, porque él es muy crac.



¿Lo van a poner a jugar de lateral en la Selección?

No tengo idea, simplemente estoy muy feliz y agradecido con Dios por una nueva oportunidad de estar en la Selección Colombia. Siempre que voy a la Selección es con la mayor disposición de dar todo de mí.



¿Qué jugador cree que faltó en la convocatoria?

Creo que esa pregunta es más para el profe. Él en base a todo eso siempre mira la situación y más en este tiempo tan difícil. Algunos jugadores cambiando de equipo y sin jugar. Los elegidos que estamos somos todos dignos de estar ahí, de representar al país como tal. Ojalá podamos hacer un buen trabajo.



¿Cómo es jugar sin público?

Es muy difícil cuando uno juega sin público, es jugar sin nuestro hombre más. A veces haces una buena jugada y hay público apoyándote, eso hace falta. Nos ha tocado prepararnos de la mejor manera. Aún desde casa siempre está el apoyo de nuestra gente.



Le fue bien de lateral derecho, ¿no?

Anteriormente con el profe Mauricio Sarri jugué de lateral en un 90 o casi 95 por ciento, fueron en ocasiones de extrema necesidad, porque tal vez había algún lesionado o expulsado, que me pusieron en otra posición. Gracias a Dios pude hacerlo de una buena manera.



¿Las sociedades que se están generando en los clubes, como la de Yerry y James, le pueden servir a la Selección?

Siempre va a ser importante. Colombia es una tierra de muchos cracs. No solamente James o Yerry Mina, Luis Díaz, Matheus Uribe, Ospina. Hay muchos jugadores que están en Europa mostrando su calidad y eso será importante para llevarlo a la Selección.



¿Cómo vivió la pandemia?

La verdad que fue un momento bastante difícil. Acá está mucho más tranquilo. Yo lo tomé con mucha tranquilidad, porque podía disfrutar de mis esposa e hijos, uno siempre está afuera. Pero cuando llega el mes uno hacía abdominales y bicicleta, pero hace falta correr, gracias a Dios conocí a una persona y nos fuimos a una casa más grande a correr y a estar con los niños. Siempre mantuve esa disciplina. Es importante mantenerla. Eso me ayudó mucho cuando inició todo.

¿Cómo sintió ganar la Serie A, pero no la Champions?

Nos preparamos mucho para ganar el campeonato y, obviamente, la Champions. Feliz por ganar la Serie A y triste por perder la Champions, por cómo se dio. Tranquilo porque dimos el 110 por ciento de nuestras capacidades. El fútbol es así. A veces mereces y no mereces. Este es un nuevo año para prepararnos de la misma manera.



¿Qué debe pasar por lo que no nos va bien en los torneos internacionales?

Yo siempre he dicho que Colombia es una tierra de talento. Siempre hay que respetar los procesos. Muchas veces llega un técnico con una estructura, pero por ahí gana uno o dos partidos y todo está bien. Luego pierde cuatro o cinco y lo sacan. No respetan la idea con la que venía. En Colombia pasa por los torneos cortos. Obviamente hay que trabajar la parte táctica e intensidad que se ve en Europa. Hay un talento impresionante en Colombia. Como no nos fue también Libertadores pasa eso. Es el fútbol, muchas veces puede influir eso de no estar haciendo mucho por la pandemia. Siempre he creído en mi Colombia y va a explotar.





