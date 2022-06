El extremo de la Juventus Juan Guillermo Cuadrado destacó este viernes la capacidad profesional del entrenador argentino Néstor Lorenzo, y dijo confiar en que "hará un gran trabajo" como seleccionador de Colombia, de la que ya fue ayudante de José Pekerman y en la que sucede a Reinaldo Rueda.

'No me lo esperaba'

Facebook Twitter Linkedin

Cuadrado discute con el árbitro. Foto: vanexa Romero / EL TIEMPO

"Con el profe tenemos una muy buena relación. En el momento en que se dio la noticia no me lo esperaba, pero creo que es una gran persona, un gran profesional", dijo Cuadrado durante una rueda de prensa en Bogotá.



"Tengo la total confianza en que él hará un gran trabajo, tiene un gran talento para dirigir a la selección", añadió el habilidoso jugador de 34 años.



Lorenzo, actual entrenador de Melgar, de la ciudad peruana de Arequipa, es recordado en Colombia por su trabajo en la selección cafetera como asistente técnico de su compatriota José Pekerman entre 2012 y 2018.



En ese periodo, los colombianos se clasificaron para los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018. Sin el hoy seleccionador de Venezuela ni su equipo de colaboradores, la selección colombiana tuvo un desempeño irregular en las pasadas eliminatorias sudamericanas y quedó al margen del Mundial de Catar.



(No deje de leer: Byron Castillo: razones de Fifa para que Ecuador vaya al Mundial y no Chile).



Cuadrado dijo que para asegurar presencia en el Mundial de 2026, que organizarán Canadá, México y Estados Unidos, hay que aprender de lo que vivieron en las pasadas eliminatorias, y eso debe impulsar a los jugadores "para ir cada vez más arriba".



"Esta camada que viene de jugadores más jóvenes se lo merece", afirmó el experimentado futbolista, que pasó por Chelsea y Fiorentina.



En la conferencia de prensa, añadió que hay que pensar en el futuro, por lo que es "importante trabajar desde las divisiones menores". No obstante, advirtió que la misión a futuro "no es fácil". "Colombia tiene un gran talento, muchísimo talento", dijo y puso como ejemplo que el delantero Luis Díaz, figura del Liverpool, está siendo un referente en su país a pesar de que no tuvo un proceso de selecciones inferiores. Aseguró que va a dar todo de sí "para ser tenido en cuenta" en el nuevo proceso de la selección colombiana, pese a su edad. "Yo puedo aportar de muchas formas", dijo y citó como roles: "hablando en el camerino de lo que ya ha sido un recorrido que me ha regalado Dios. Puedo aportar muchísimo y eso es lo que trato de hacer siempre, tratando de ser un gran ejemplo fuera y dentro del campo de juego".

Más noticias

EFE