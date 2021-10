Juan Guillermo Cuadrado deja atrás el fantasma de la goleada en Quito

Juan Guillermo Cuadrado sufrió y gozó desde afuera el partido contra Brasil, en el que la Selección Colombia frenó la racha de diez victorias consecutivas que tenía el 'scratch' en la eliminatoria. Ahora está listo de nuevo para dar una mano en un partido clave, contra Ecuador, que podría dejar a Colombia en la zona de clasificación directa para el Mundial de Catar 2022.



Será el reencuentro con un equipo que en la primera vuelta dejó en crisis a la Selección al golearla 6-1, resultado que dejó sin puesto al DT Carlos Queiroz. Pero Cuadrado quiere dejar atrás ese fantasma de la derrota en Quito y pensar en puntos definitivos.



(Lea también: 'Acá también hacemos cuentas, queremos vivir el sueño del Mundial': Mateus)



Estas fueron las principales frases de Cuadrado en rueda de prensa:

Cómo plantear el juego contra Ecuador. “Creo que va a ser muy importante, sabemos que ellos tienen hombres rápidos y fuertes, hay que tener tenencia de pelota, tratar de imponernos con eso y cuando ellos vengan a presionar, encontrar los espacios y por ahí hacerles daño. Lo más importante es sumar de a tres”.

Cuadrado vuelve tras pagar suspensión contra Brasil

¿Le sirvió el descanso contra Brasil? “Cuando tienes un poco de recuperación te vas a sentir mucho mejor, venía con mucha fatiga con tantos partidos acumulados, me sirvió para recuperar el nivel de mis fuerzas y poder dar lo mejor para mi equipo y mis compañeros, vamos a trabajar para tener el mejor resultado, con la ayuda de Dios”.

"Tenemos que ser inteligentes, aquí en Barranquilla es difícil jugar, debemos tener mejor manejo de la pelota y desgastar al rival con nuestro talento". FACEBOOK

TWITTER

Subir el nivel en casa. “Ahora estábamos en una reunión con los compañeros, hicimos el ejercicio de cuando uno pone un vaso medio vacío, medio lleno, y damos los puntos de vista. Somos agradecidos con los puntos que hemos obtenido. Con Brasil muchas personas pensaron que ellos iban a ganar. Nosotros con el profe, todos planteamos el partido para ganarlo. Fue un punto valioso. Tenemos que ser inteligentes, aquí en Barranquilla es difícil jugar, debemos tener mejor manejo de la pelota y desgastar al rival con nuestro talento. Creo que podemos hacerlo y así conseguir los espacios que necesitamos. Marcarles gol será importante, pero es difícil mantener una presión alta en Barranquilla y más contra un rival como Ecuador, que es fuerte en la contra”.



Los resultados han ayudado. “La gracia de Dios nos ha mantenido en esos lugares y es una oportunidad para avanzar. Sus tiempos son perfectos y es la oportunidad para poder avanzar más. Podemos jugar de tú a tú con cualquiera y lo primero es Ecuador. Ya habrá tiempo de pensar en Brasil”.



Los antecedentes. “Se hicieron buenos resultados, empatando con dos grandes selecciones. Ecuador no es menos, es una gran selección y debemos recordar lo que nos pasó. Debemos sumar los tres puntos y todos debemos estar motivados, pensando en que es una final y así hay que afrontar el partido”.

El planteamiento contra Ecuador para ir por puntos claves

La actitud para jugar contra Ecuador. “Va a ser importante salir al partido sabiendo que es de suprema importancia para nosotros, es como una final, con la convicción de que necesitamos los tres puntos, como contra Chile. Es una oportunidad de hacer las cosas mejor. Tenemos la fe plena en Dios y en el planteamiento del profe para hacerles daño y ejecutar el plan como lo hicimos contra Chile será fundamental. Hay que dar el máximo para conseguir el objetivo”.



(Además: La mano de Raphinha y otras polémicas de la Selección Colombia con el VAR)



El balance de los nuevos. “Todos los jugadores que llama el profe somos privilegiados de estar aquí y vestir esta camiseta. Lucho (Díaz) ha hecho grandes partidos y creo que tiene mucho más para dar. No conformarse solo con hacer buenos partidos sino ser uno de los mejores del mundo. Carlitos (Cuesta) también lo ha hecho excelente. (Jhon) Lucumí no ha tenido la oportunidad, pero es un gran referente, ha jugado mucho en Bélgica. Baldomero (Perlaza), que esta vez no está, no tuvo la oportunidad, pero tiene condiciones increíbles y cuando llegue la oportunidad lo hará muy bien. Todos estamos en una competencia sana y que juegue quien juegue va a dar lo mejor por la Selección”.



¿Hacen trabajos específicos luego de las prácticas? “Se hace, pero no es mucho, es poco el tiempo para preparar los partidos. Juan se queda pateando tiros libres, a veces yo también, y hacemos trabajos complementarios no solo en el campo sino también en el gimnasio. Y el profe también trata de trabajar en cosas en las que somos vulnerables o con las que podamos hacerle daño al rival”.



(En otras noticias: Lo que dijo el VAR en la polémica mano de Brasil que no fue sancionada)



El fantasma del 6-1. “No debemos pensar mucho en eso. Esto es el fútbol, a veces se gana, a veces se aprende. Aprendimos de ese resultado y hoy es una nueva oportunidad, es diferente, tenemos todas las ganas, lo más importante de esto es poder sacar un resultado a favor de nosotros, vamos a trabajar el 100 por ciento para darle una alegría al país y lograr el sueño de volver al Mundial”.



DEPORTES

Más noticias de Deportes