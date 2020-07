Otro reconocimiento a la gran temporada de Juan Guillermo Cuadrado

A sus 32 años, Juan Guillermo Cuadrado ha encontrado su lugar en el mundo.



El futbolista que supo vestir los colores de Independiente Medellín, Lecce, Fiorentina, entre otros, se ha convertido en una pieza clave, en el esquema que ha planteado Maurizo Sarri con Juventus.



Y ahora se ha destacado en la posición en la que comenzó en el DIM y en la que tuvo sus primeros partidos en la Selección Colombia, la de lateral derecho.

La versatilidad y la alta eficacia que brinda el colombiano nacido en Necoclí, le ha dado la razón a Sarri para seguirlo usando como lateral derecho, pues el anteriormente extremo o volante tirado a la banda, era conocido por sus enganches y gambetas para provocar opciones de gol y no por su 'timing' y rudeza para defender, que ahora, en una posición que ya conocía, se adhiere a sus múltiples características.



"Cuadrado me ha sorprendido por su disponibilidad y el compromiso con el que interpretó la posición de lateral defensivo. Siempre ha estado muy concentrado en los entrenamientos y ahora se ha convertido en un defensa de óptimo nivel, y sin perder su gran calidad técnica", expresó Sarri el pasado el pasado 4 de julio.



Pero no solo Sarri da prueba de esto, un reciente estudio por parte del Observatorio del Fútbol CIES, coloca a Cuadrado como uno de los mejores laterales derechos del mundo en la presente temporada, exactamente en la cuarta posición, y el mejor en la presente temporada de la Serie A.

Escalafón mejores laterales derechos del mundo, según CIES

1. Joshua Kimmich (Bayern): 91,5.

2. David Alaba (Bayern): 90,9.

3. Benjamin Pavard (Bayern): 87,3.

4. Juan Cuadrado (Juventus): 86,3.

5. Raphael Guerreiro (Borussia): 85,6.

Escalafón mejores laterales de la Serie A, según CIES

1. Juan Cuadrado (Juventus): 86,3.

2. Robin Gosens (Atalanta): 83,6.

3. Giovanni Di Lorenzo (Napoli): 82,0.

4. Théo Hernández (Milan): 80,5.

5. Riccardo Gagliolo (Parma): 72,1.



Evidentemente Juan Guillermo Cuadrado cumple con una de sus mejores temporadas desde que está en el viejo continente, con Juventus ha encontrado una nueva función sin perder sus características principales a la hora de atacar. Los números seguirán ratificando su buen desempeño y el escenario de la Serie A, seguirá siendo el testigo clave de las actuaciones del colombiano. Una temporada excepcional.



