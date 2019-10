La nueva responsabilidad de Cuadrado, ante la ausencia de James

Hay que acostumbrarse: si bien hace rato Colombia no jugaba con un volante creativo clásico (James Rodríguez era un mediapunta con gol en la era Pékerman y un extremo con buen toque en los primeros partidos de la etapa de Carlos Queiroz), ahora, definitivamente, la figura del ‘10’ no está en la Selección. Y en esa idea de juego de Queiroz, más rápida y con menos tránsito, un nombre comienza a volverse el eje del equipo: Juan Guillermo Cuadrado.

Desde sus comienzos en la Selección, Cuadrado ha dado lecciones de versatilidad en su juego: fue lateral derecho en sus primeras presentaciones e hizo fila detrás de Camilo Zúñiga. Luego, cuando Pékerman comenzó a buscar alternativas para suplir la ausencia de Falcao, rumbo a Brasil 2014, se volvió un gran extremo, con gambeta, asistencia y uno que otro gol.



Ahora, en la era Queiroz, Cuadrado fue ubicado en otra posición: lo mandaron a jugar como interior derecho, al lado de Wílmar Barrios. Y al comienzo le costó, pero poco a poco le ha cogido la onda a la idea del técnico. Su pasado como lateral le da capacidad de marca. Su otro pasado, más reciente, como extremo, le da proyección. Y la intención de juego en la Selección le da brillo.



De las ocho veces que Colombia se aproximó ayer al arco de Chile, en cinco hubo participación directa del jugador de Juventus. En el primer tiempo, a los 15 minutos, recibió un pase profundo y entró al área con opción de pase o remate. Eligió lo segundo, tal vez un poco tarde, y por eso la jugada no terminó en gol. A los 19 frenó y tuvo panorama para dejar a Duván Zapata mano a mano con el portero Claudio Bravo. Y a los 32 tocó a la izquierda para que Luis F. Muriel rematara desde el borde del área, sin mucha fuerza.



Pero la jugada que pudo haber cambiado la historia del partido fue a los 4 minutos del segundo tiempo, cuando Cuadrado volvió a pisar el área chilena y allí, lo derribó Erick Pulgar. Penalti clarísimo que Jason Barcelo, el primer árbitro de Gibraltar en pitar un partido internacional en Europa, no consideró falta. Es más, amonestó a Cuadrado.



“Un poco triste, hermano. Fue penalti clarísimo, no sé por qué el árbitro no lo pitó”, le dijo Cuadrado al final del partido a Gol Caracol. “Tenemos que rescatar las cosas buenas y que cada día esta selección sigue mejorando”, agregó.



Tanto Cuadrado como el resto del equipo cayeron en la idea de Chile de bravear el partido, más que jugarlo, y allí Colombia perdió peso ofensivo. Cuadrado, en un cobro de tiro de esquina, le puso la pelota en la cabeza a Yerry Mina, pero el zaguero cabeceó sin destino.



El peso de Cuadrado en este equipo es cada vez más grande y su polifuncionalidad ya le abre puertas también en Juventus, donde de nuevo está jugando como lateral. Y ahora es la segunda alternativa como capitán, después de David Ospina. En una Colombia que está en pleno cambio de ideas, Cuadrado se está volviendo el eje del equipo.



JOSÉ ORLANDO ASCENCIO

Subeditor de Deportes

@Josasc