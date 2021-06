Cuadrado envía mensaje por no poder jugar contra Uruguay 

Juan Guillermo Cuadrado es la gran baja que tendrá la Selección Colombia para su partido de cuartos de final de la Copa América contra Uruguay, este sábado en Brasilia.

El futbolista envió un emotivo y muy espiritual mensaje a sus compañeros, al no poder estar presente en este duro partido.



"No podré estar en el próximo partido, pero confiado en mis compañeros y lo que puede hacer Dios. ¡Aún así me alegraré en el Señor! ¡Me gozaré en el Dios de mi salvación! ¡El Señor Soberano es mi fuerza!", fue su mensaje en su cuenta de Instagram.

Cuadrado se pierde el partido por haber acumulado tarjetas amarillas. Si Colombia logra avanzar a la semifinal, podrá contar de nuevo con el que ha sido el símbolo del seleccionado en esta Copa América.



