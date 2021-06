Para Cuadrado, el grupo es lo primero

El capitán dentro del terreno de juego es David Ospina en la selección Colombia. Sin embargo, en los últimos partidos, Juan Guillermo Cuadrado ha asumido el liderazgo futbolístico en la grama a pesar de no llevar la cintilla de capitán.



Esto dijo el futbolista de Necoclí tras la victoria de Colombia contra su par, la selección de Ecuador.



Revancha contra Ecuador. Era importante comenzar ganando. La cancha, el partido, difícil todo. No tuvimos opción de preparar el partido como hubiéramos querido. Empezar ganando y con 7 cambios es difícil. Todos quieren ser titulares y hay que darle el espacio a cada uno. Yo me siento bien y ahora hay que pensar en Venezuela. Vamos a tener un poco más de espacio.



El gol. Vimos el chance, lo hablamos antes del cobro. Habíamos intentado en Barranquilla. Acá simplemente lo hablamos.



Celebración. Nos reunimos todos porque el comandante es Dios, obviamente el profe nos da las instrucciones, queríamos agradecer.



Unidad. Siempre hemos dicho que nadie es más que todo el equipo. Cuando estamos unidos somos más fuertes. Si alguien se sale del planteamiento del profe (Rueda) todo es más difícil.



Rueda. Me pedía hablarles a los compañeros. Había que tener la pelota, es nuestra arma.



