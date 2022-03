El atacante argentino del Juventus Paulo Dybala no renovará su contrato con el club turinés y saldrá este mismo verano de la entidad blanquinegra después de siete años en los que ha levantado cinco 'Scudettos', cuatro Supercopas de Italia y cuatro Copas de Italia.

Este lunes tuvo lugar un encuentro de más de dos horas en Continassa -ciudad deportiva del club- entre representantes de Dybala y del Juventus para reanudar las conversaciones por la renovación del jugador argentino, cuyo contrato expira en el próximo mes de junio pero, según informan los medios locales, las partes no lograron ponerse de acuerdo y no habrá renovación.



Le puede interear: (Shakira derretida otra vez por Piqué, su mensaje en redes)

¿Y la renovación de Cuadrado?



El jugador y el club habrían llegado a un principio de acuerdo el pasado mes de octubre pero las lesiones de 'la joya' podrían haber influido en el Juventus a la hora de reconsiderar la oferta inicial y proponer una diferente, que el '10' juventino habría rechazado.



Pero el tema no es nuevo. En Italia se habla de los problemas en el camerino. Dybala y el colombiano Juan Guillermo Cuadrado se habrían enfrentado al técnico, Massimiliano Allegri, luego de la eliminación de la Liga de Campeones a manos del Villarreal.



Según se supo, luego de ese partido Cuadrado y Dybala encararon al DT, a quien le exigieron un poco más de tiempo libre antes del juego del domingo pasado contra Salernitana, pero Allegri se puso serio.



La prensa advierte que al técnico no le cayó nada bien el reclamo y se dijo: “¿Justo tú me pides algo así?", en referencia a Dybala.



Cuadrado no está fijo y este inconveniente llega en el momento en el que se habla de su renovación o de su partida de Juventus.



TuttoSport.com advirete que en las últimas horas Cuadrado quiere quedarse en Juventus y que renovaría por dos años más, pero nada confirmado.



"El colombiano es demasiado importante en el tablero del Alegri como para privarse de él, sobre todo porque el propio jugador reiteró hace unos días que quería quedarse y que las negociaciones, ya iniciadas en otoño, avanzan rápido", señaló la publicación.



Le puede interesar: (Gerard Piqué y el trino que desató la polémica)



Deportes