La sorpresiva distinción para Juan Guillermo Cuadrado en juego con Paraguay

Aunque la actuación de Juan Guillermo Cuadrado en el partido que Colombia empató sin goles contra Paraguay, fue muy criticada, ya dos fuentes incluyeron al lateral de Juventus en el equipo ideal de la fecha 14 de las eliminatorias para el Mundial de Catar 2022.

El portal estadístico Sofascore no solo dio a Cuadrado como la figura de Colombia en en ese encuentro con una calificación de 7,5, sino que también lo incluyó en su once ideal.



Así calificó Sofascore a los mejores de la jornada



El mejor calificado de la jornada para Sofascore fue el boliviano Juan Carlos Arce, con 9,2. Aportó dos goles y una asistencia para el triunfo 3-0 contra Uruguay en La Paz.

Ahora, fue la Confederación Suramericana de Fútbol la que anunció que Cuadrado estaba en el equipo ideal de la jornada de las clasificatorias. Este onceno se eligió a partir de las votaciones que hizo la entidad a través de sus historias de Instagram.



El equipo ideal de la fecha para la Conmebol

¡El XI de la gente! 🤩 ​

Así quedó el equipo de los mejores jugadores de la Fecha 14 votado por ustedes a través de nuestras stories de Instagram 🔝 ​#EliminatoriasSudamericanas pic.twitter.com/5wmjVKnV1A — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) November 18, 2021

Cuadrado, tras el empate en casa contra Paraguay, el quinto juego en el que Colombia no pudo ganar ni anotar goles, reflexionó en sus redes sociales: "Mientras haya esperanza vamos a seguir dándolo todo y más. Gracias mi Jesús que mi gratitud y adoración no depende de todo lo que me puedes dar sino de que eres mi Dios", dijo.



