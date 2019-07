Cuadrado espera volver a su posición habitual en la Selección Colombia

Juan Guillermo Cuadrado aclaró las dudas sobre su futuro. En una rueda de prensa en Bogotá, junto a su compañero de la Selección, Yerry Mina, manifestó que su idea es permanecer en Juventus, aunque se ha especulado con su posible salida.

"Por ahora nuestro pensamiento es quedarnos en Turín, esa gran ciudad que nos ha dado tantas alegrías. Y esperemos este año sea lleno de muchas bendiciones y recordar que si caemos 7 veces el Señor nos puede levantar 8", dijo el volante de Juventus. "Quiero seguir demostrando que todavía estoy para grandes cosas, para competir a alto nivel. Estoy con la mente en la Juve."

Cuadrado fue consultado sobre la posibilidad de que James Rodríguez llegue al fútbol italiano, y manifestó: "Para James sería buenísimo, cada equipo sería muy feliz de contar con alguien como él. Sabemos el crac que es y lo que puede aportar. Sería muy bueno para él, le ayudaría a crecer tácticamente. La decisión está en sus manos”.



En cuanto a la Selección, el volante dijo: "Se que Colombia va a tener muchos triunfos”. "Creo ciento por ciento en el talento que hay en Colombia. Cada día debemos ser más conscientes de que somos un equipo fuerte. Hay que mantener esa mentalidad, como afrontamos el partido contra Argentina nunca vi la Selección así. Teníamos que cambiar la historia, era imposible que una selección como la nuestra llevara tantos años sin ganarle. Como preparamos ese partido fue espectacular. El proceso viene mejorando, se vio en la Copa América”.



En cuanto a la posición que tuvo en la Copa América, diferente a la habitual, confesó. "Fue una idea del profe, yo le dije que no estaba acostumbrado a jugar en esa posición, ‘pero sepa que donde me toque me voy a matar’. Es difícil por la falta de costumbre en los movimientos, pero siempre hay posibilidades de seguir creciendo. Tengo la disposición de aprender cosas nuevas. Muchos conocen mis características y dónde le puedo aportar mucho más a la Selección. Ya es de trabajar y estar en una posición en la cual yo pueda exaltar más mis características. Pero estoy contento con lo que hice".



Cuadrado también se refirió a la Copa América del 2020 que será en Colombia y a la hipotética ventaja de ser locales. "Será un privilegio competir frente e nuestra gente. El apoyo de la gente es importantísimo. Debe ser un plus que nos puede ayudar. No es fácil pero vamos a dar el 200 por ciento para tratar de llegar hacia la final. Falta mucho y esperemos llegar en un buen nivel. No es solo estar en Colombia, hay que jugar los partidos".



