Cuadrado, sobre la Selección: ‘Si somos un BMW, seremos un Ferrari’

Juan Guillermo Cuadrado vivía un gran momento con Juventus hasta que la Serie A fue suspendida por la amenaza del coronavirus. El colombiano era una de las esperanzas de Carlos Queiroz para el comienzo de la eliminatoria suramericana para el Mundial de Catar 2022.

A pesar de que las fechas de definición del campeonato italiano y del comienzo de las clasificatorias son inciertas, Cuadrado está muy confiado del trabajo que ha hecho Queiroz para llevar de nuevo a la Selección Colombia a una Copa del Mundo. Esto dijo al respecto, en una entrevista en el programa ESPN FC.



El trabajo de Queiroz. “El profe viene haciendo un gran trabajo. Digamos que si en este momento somos ese BMW, vamos a llegar a ser un Ferrari. Ojalá todos nosotros podamos ayudarle a él a encontrar lo mejor de nuestra Selección y poder darlo todo por ella".



¿Lateral o mediocampista? Estuve hablando hace unos días con él. Me dijo: ‘Te he visto muy bien jugando de lateral, ahora no sé qué hacer’. Entonces, eso lo decidirá el profe. Tal vez lo estará pensando”.



¿Qué posición prefiere? “El profe conoce mi punto de vista. Donde me ponga, siempre voy a dar lo mejor por la Selección y por mi país".

El respaldo de Queiroz. "Siempre, desde que hablé con el profe, sentí esa confianza de él. Dijo que me iba a utilizar en esa parte y siempre intento hacer lo mejor donde me toque jugar, trato de hacerlo. Todos conocen mis características, el profe también las conoce y yo estoy disponible para lo que él quiera”.



El tiempo de preparación. "Siempre cuando tienes más tiempo es muchísimo mejor, el poder trabajar para llegar a eso que tú quieres, siempre que analizo lo que hemos hecho con el profe, me he sentido muy bien”.



El orden defensivo. “Desde que él llegó en la parte defensiva, en el bloque tal como él quiere, hemos venido trabajando muy bien. Hemos sufrido muy pocos goles y se va viendo el trabajo. En la hora del juego, estamos teniendo muchísimas oportunidades de llegada a gol, no las hemos concretado, falta ese poquito para ser más concretos a la hora de estar en la zona de gol”.



DEPORTES