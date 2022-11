La eliminación prematura de la Juventus en la Liga de Campeones después de un recorrido desastroso (cuatro derrotas en cinco partidos), convierte ahora la Serie A en objetivo prioritario de los 'bianconeri', ya desde este fin de semana en la jornada 12, con el colombiano Juan Guillermo Cuadrado listo para la batalla.

En ella, la 'Juve' visita el sábado al Lecce (17º) sin gran margen de error, ya que el equipo turinés es apenas octavo en la clasificación, a diez puntos del líder Nápoles.



A la Juventus le quedan cuatro jornadas antes del parón del campeonato por el Mundial de Catar-2022.



En ellas se incluyen sobre todo dos duelos de altura, ante el Inter de Milán (6 de noviembre) y la Lazio (13 de noviembre).



El Nápoles, único equipo invicto en esta Serie A, está en un momento espectacular, con doce victorias consecutivas, teniendo en cuenta todas las competiciones.

Se siente importante



Cuadrado, como el resto de jugadores del club, ha recibido serias críticas y hay hasta gente que pide su salida, pero él no lo ve así.



"Un gran equipo como Juventus debe salir al campo con ganas, determinación y rabia por no haber logrado el objetivo. Tenemos que salir al campo con fuerza y coraje para empujarnos a hacerlo bien en los próximos juegos", dijo el colombiano.



Y agregó: "Estamos haciendo algunos partidos buenos, otros no tanto, pero es parte del camino de crecimiento. Creo que pronto encontraremos el espíritu de la Juventus, que es luchar hasta el final y lo hemos demostrado en los últimos juegos de Serie A".



A sus 34 años, el volante advierte ser parte del grupo, snetirse bien, a pesar del mal momento por el que se pasa.



"Me siento un jugador importante en el grupo. Esto también significa tener responsabilidades incluso en los momentos más difíciles, cuando las cosas no funcionan. Si trabajas y das el 100 por ciento tarde o temprano volverán las buenas actuaciones", dincó.



"Estoy feliz de estar aquí, me siento en familia, he jugado casi toda mi carrera. Estoy agradecido con la Juventus, pero solo pienso en el equipo y el futuro lo pensaremos después", sentenció.



