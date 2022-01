Colombia perdió 0-1 con Perú y se alejó mucho de la opción de clasificar al Mundial de Catar 2022.

La tristeza invadió a los jugadores colombianos, pero algunos pusieron la cara, como Juan Guillermo Cuadrado.



La derrota. "Un poco incómodo por cómo reaccionó la tribuna. Tenemos que estar todos en una misma fe, porque mientras haya vida hay esperanza. No es posible que nos tiren cosas al final del partido, cuando no dimos el cien, dimos el 200 por ciento. Queríamos ganar, entendemos la frustración, pero hay que tener respeto. Entiendo el dolor de la gente".



Perder el partido. "En el fútbol suceden este tipo de cosas. Tuvimos opciones, pero lamentablemente no estamos concretamos. Perú tuvo una y marcó. Debemos de aprender de eso. Hay que seguir confiando, hay esperanza".



¿Cómo cambiar todo? "Estar más unidos que nunca, creyendo en el planteamiento del ‘profe’, creyendo que lo podemos hacer. La derrota es dura. Seguimos confiando en el gran Dios que tenemos. Yo confío en mis compañeros".



