'Nunca dejamos de creer': Juan Guillermo Cuadrado

El 0-2 a favor de Argentina parecía un marcador definitivo, pero Colombia puso alma y corazón en la cancha para lograr un empate que llama a la unión y con el que se sigue el camino hacia el Mundial de Catar 2022.

Los goles de Luis Fernando Muriel y de Miguel Borja le dieron la tranquilidad al elenco de Reinaldo Rueda que, en el primer tiempo, se vio mal y el visitante le paso por encima.



Juan Guillermo Cuadrado, uno de los mejores jugadores del campo.



Angustia. Nosotros sabíamos que podíamos mejorar y lo hicimos, en un segundo tiempo mejor que el primero”.



Mentalidad. Entramos al campo con la convicción de ganar los tres puntos. Se fueron arriba y se hizo complicado. Nunca dejamos de creer. La Selección está para grandes cosas y con el esfuerzo empatamos.



¿Regaño? Rueda nos dijo que debíamos de entrar concentrados, atacar. Hablamos entre todos y dijimos que habíamos salido de situaciones más difíciles. Con el trabajo de equipo podíamos empatarlo y ganarlo.



Ganas. Cuando das el ciento por ciento de tus fuerzas, pues no queda más que entregarlo todo.



Lateral. Me siento bien. Llevo más de dos años jugando de lateral, veo mejor el juego desde ahí. Pude tirar un ben centro y Borja, cinco palitos para la fundación, eso nos sirve.



