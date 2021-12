Después de tres victorias seguidas, dos en la Serie A (0-2 contra Salernitana y 2-0 contra Genoa) y una en la Liga de Campeones (1-0 contra el Malmö de Suecia), Juventus empató este fin de semana 1-1 contra el Venezia.

Ese resultado mantiene lejos de la punta a la 'Vecchia Signora': el equipo es séptimo, con 28 puntos, a 12 del líder, Inter, y a ocho de la zona de clasificación a la Champions.



Fuertes críticas a Juventus tras el empate

La igualdad con Venezia arreció las críticas contra el equipo y, en especial, contra algunos de los referentes del plantel, que no han mostrado el mismo nivel de temporadas anteriores.



Uno de los más criticados es Juan Guillermo Cuadrado, quien está en el club desde 2015. Cuadrado fue titular y jugó el partido completo contra el Venezia, pero no tuvo una gran actuación.



Mario Sconcerti, periodista de ‘Corriere della Sera’, fue muy duro contra el jugador colombiano: “Cuadrado es uno de los principales problemas de la Juventus. Ya no salta y corre menos. Hasta hace unos meses era el equilibrio del equipo, pero actualmente está desaparecido”, escribió.



Las cifras de Cuadrado en la temporada

Cuadrado ha aparecido en 15 de los 17 partidos de Juventus en la temporada de la Serie A, 13 de ellos como titular. Ha estado 1.092 minutos en la cancha y ha anotado tres goles, uno de ellos olímpico, en la victoria contra el Genoa.



En la Champions no ha tenido tanta continuidad: jugó cinco de los seis partidos, pero solo tres en condición de titular. En ese certamen no ha conseguido goles en esta temporada.



