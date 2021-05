Cuadrado y el puesto en la cancha en el que se siente mejor

Juan Guillermo Cuadrado habló del puesto que tiene en la Selección Colombia con miras a la Copa América y contó cuál es la posición en la que se siente mejor en el campo de juego.

"Siempre en la Selección he tratado de dar el cien por ciento. Algunas veces no muy bien, en otras mal, pero creo que es normal en cada futbolista. Igualmente, reconozco que muchas veces no he dado más de lo que puedo dar, pero también sé que he dado lo mejor por mi Selección", dijo.



Y agregó: "Hasta el último sudor. También tengo recuerdos muy bonitos, como en el Mundial de 2014, ser el mayor asistidor fue una bendición. Ahí fue cuando el país más se enamoró de la Selección y estamos trabajando para conseguir grandes cosas; esperamos poder hacerlo".



Cuadrado se unirá a la Selección Colombia, que preparará la próxima Copa América.



