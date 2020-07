¡Cuadrado y Juventus, campeones en Italia!

El colombiano Juan Guillermo Cuadrado logró el título de la Liga de Italia con Juventus, tras la victoria del equipo de Turín 2-0 sobre Sampdoria.



Cristiano Ronaldo y Bernardeschi fueron los autores de los goles, que le dieron el triunfo a Juventus, que celebra de esta forma el campeonato de forma anticipada.

(Le puede interesar: Goles de Ronaldo y Bernardeschi, Juventus está cerca del título)



Juventus, sin duda, fue el mejor equipo del torneo, algo que demostró frente a un Sampdoria que dejó plasmado en la cancha que no es uno de los clubes más importantes, por estos momentos.



Cuadrado, que volvió a la titular, luego de pagar una fecha de suspensión en la jornada pasada en la derrota 2-1 con Udinese, se convirtió en fecha clave para este título.



Con 83 puntos, el elenco de Turín se queda con el título de forma merecida, no encontró un rival fuerte, solo le pisaron los talones Lazio, Atalanta e Inter, pero fue muy superior.



(Además: Los colombianos campeones en Europa esta temporada)



Ronaldo fue importante en la victoria de este domingo, anotó el primer tanto al minuto 51 de la primera parte. Sin embargo, en sus pies tuvo el 3-0 definitivo, pero erró el tiro penalti a dos minutos del final.



Sampdoria no fue un digno rival, aunque puso en aprietos a su rival en algunas ocasiones, Juventus fue superior, incluso, en los minutos finales el marcador pudo ser mucho más alto.



Maurizio Sarri, el DT de Juventus, tuvo la manija para darle al club el noveno título en Italia de forma consecutiva, gracias a un partido tranquilo y que definieron Ronaldo y Bernardeschi.



(Lea también: El equipo inglés que irá en busca de James la próxima semana)



DEPORTES