Juan Guillermo Cuadrado cambia los planes en el mercado del Inter de Milán

Desde hace más de un mes Juan Guillermo Cuadrado ha estado fuera de las canchas, su último partido lo jugó con el Inter de Milán frente al Bologna, por la serie A, el pasado 7 de octubre. Desde entonces ha estado en proceso de rehabilitación por una inflamación en el tendón de Aquiles.



Su recuperación ha tomado más tiempo del esperado, por lo que el Inter de Milán podría cambiar sus planes en el próximo mercado de fichajes.



Según reportó el periodista Felipe Sierra en sus redes sociales, la recuperación de Cuadrado se haría de manera más lenta, de modo que su lesión no se agrave.



En un trino Sierra aseguró que "trabaja diferenciado pero si poder forzar, es muy difícil su recuperación.



Luego de pasar ocho años en la Juventus, Cuadrado llegó al Inter de Milán en julio pero solo ha podido jugar cuatro partidos, lo que ha representado una baja para el equipo.

No fue convocado a la Selección por su lesión. Foto: Vanexa Romero/ETCE

“Como toda tendinitis que afecta a músculos que no pueden descansar, la recaída no es inusual. Hay que tener cuidado de que la inflamación crónica No produce daño en la estructura del tendón . En casos muy graves, el daño en el tendón puede incluso producir un evento agudo, una rotura”, destacó Alessandro Massé, director de Ortopedia del Hospital Citta de Turín al medio la Gazzetta dello Sport.



¿Un cambio de planes para el Inter?

Con la lenta recuperación de Cuadrado, los rumores de un posible cambio de planes por parte del técnico Simone Inzaghi aumentan.



Según reportó el periodista Matteo Moretto, experto en fichajes, lo más probable es que vengan sorpresas en el próximo mercado de fichajes.



A través de una transmisión de Twitch, Moretto comentó: "puedo decir una cosa más: no descarto que el Inter vuelva al mercado de extremos en enero, porque el jugador no se encuentra bien".



También destacó que "el Inter podría acudir al mercado invernal para reforzarse".

🚨 El cuerpo médico del #Inter cuenta que Juan Guillermo Cuadrado (35) sigue presentando dolor en su tendón de Aquiles, la lesión que lo tiene afuera de las canchas hace más de un mes ⚫️🔵🇨🇴



👀 Trabaja diferenciado, pero sin poder forzar, es muy difícil su recuperación pic.twitter.com/cAhfO3Jql7 — Pipe Sierra (@PSierraR) November 15, 2023

La lesión también afecto a la Selección Colombia, pues no pudo ser convocado para los partidos de eliminatorias. El técnico Nestor Lorenzo manifestó que su decisión fue en pro de la recuperación del jugador de Necoclí.



"Bendiciones mi sele. Mucho combo, con todas para estas fechas. Dios los bendiga", publicó Cuadrado en sus redes sociales tras el anuncio de los convocados.



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS.

