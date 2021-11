'Vamos a dar el 200 % para ir a nuestro tercer mundial': Cuadrado

Colombia enfrenta un partido clave ante Paraguay, sin margen de error, si quiere seguir con la ilusión de asistir a su tercer Mundial en Catar 2022.



Uno de los jugadores importantes para lograr el triunfo es Juan Guillermo Cuadrado, quien compareció en rueda de prensa antes del partido. Esto dijo el jugador de la Juventus.



Lateral o volante. “Sabemos que es un partido muy importante para nosotros. Tenemos que jugarlo como una final. El planteamiento lo hace el profe, hoy comenzamos a hacer énfasis en Paraguay y ver cómo podemos hacerles daño”.

Una final contra Paraguay

Cuadrado, en acción en Asunción. Foto: EFE





Paraguay. “Hay que estar muy atentos, si comienzas a salir con el tema del calor, se te hace difícil. Debemos tener la paciencia de esa gran selección, darle una buena circulación a la pelota y concretar de buena forma. Ellos son jugadores que nos dan la sensación de que estamos muy bien. Contragolpean muy bien, debemos estar atentos a eso, a la pelota quieta. Basan mucho su juego en las bandas, en el delantero y las pelotas de apoyo. Tiran mucho centro, tenemos que estar muy atentos a eso. Lo hemos venido estudiando”.



Liderazgo. “Es importante, se vio cuando hable con el arbitro (contra Brasil). Se hace difícil, David es un líder impresionante pero está muy lejos, en el arco. Wilmar habla bastante, hay varios que tratamos de hacernos sentir. Dentro el terreno nos comunicamos bien, es lo primordial”.



La adaptación. “Hablando no por mis compañeros, personal, es complicado cuando vienes y no tienes tiempo para trabajar bien y de la mejor forma. Tienes cambios de horarios, comes a destiempo, por más que duermas es muy difícil, pero no es algo por lo cual excusarte, queremos dar siempre el 100%, tenemos en la Selección todos los medios para recuperarnos bien. Aunque muchas veces no salga siempre como queremos, ponerte esta camiseta te hace olvidar todo. Debemos seguir creyendo y confiar en que vamos a lograr el gran objetivo, ir al mundial. Es difícil, pero para el que cree todo es posible”.



La eliminatoria. “Seguramente ha sido una muy diferente con todo lo que está sucediendo. El covid, partidos sin tiempo de recuperación. Estoy tranquilo, tenemos la confianza y la fe de que con el don y el talento tenemos todo para clasificar. Es difícil, pero vamos a dar el 200 % para ir a nuestro tercer mundial, trabajamos para eso. Dependemos de nosotros y vamos a dar lo mejor”.



La ofensiva. “No hemos tenido tiempo desde el viaje a Brasil, creo que vamos a empezar hoy y el profe tendrá la estrategia para hacerle daño a Paraguay. Por las bandas, con los delanteros que tenemos de gran calidad. Podemos hacer daño por cualquier parte siempre y cuando sigamos unidos y creyendo que el planteamiento táctico del profe va a beneficiar a la Selección”.



