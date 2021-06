Cuadrado y Cardona: ¿dardos a James? Al que le caiga el guante…

Juan Guillermo Cuadrado y Edwin Cardona fueron artífices de la victoria de Colombia, 1-0, contra Ecuador en la Copa América de Brasil.

El triunfo fue sufrido, pero al fin y al cabo se ganó, tres puntos que llenan de confianza a un grupo dirigido por Reinaldo Rueda, que fue centro del mundo, tras las declaraciones de James Rodríguez.



El volante se refirió no en los mejores términos de su no convocatoria, advirtió que le habían faltado al respeto y que no compartía la decisión del DT.



Tras el partido contra Ecuador, Cuadrado y Cardona insistieron en que la victoria fue gracias a la unión del grupo y que en la Selección nadie es más que nadie.



“Siempre hemos dicho que nadie es más que todo el equipo. Cuando estamos unidos somos más fuertes. Si alguien se sale del planteamiento del profe (Rueda) todo es más difícil”, dijo Cuadrado.



Cardona, por su parte, afirmó: “Es la unión, la unión hace la fuerza, lo único que nosotros hacemos es entrenarnos y ponernos a disposición del cuerpo técnico, todos somos iguales y tiramos para el mismo lado”.



Y agregó: “El ‘profe’ hizo siete cambios y todos trabajamos con el mismo objetivo. Si ganamos, ganamos todos”.



Deportes