Duras palabras de 'Juanfer' Quintero a última etapa de la Selección

Juan Fernando Quintero es uno de los volantes ofensivos más destacados de Colombia en los últimos años. Debutó en el 2012 con la Selección, participó en las ediciones de 2014 y 2018 de la Copa del Mundo y ha sido titular en partidos determinantes.



Recientemente, en una entrevista con la emisora 'Caracol Radio' habló del momento en el que está su carrera y la opinión que le merecen los últimos encuentros de Carlos Queiroz al mando de la Selección.

Dijo que está en un buen momento, que cree que puede ser convocado y que entiende la crisis que está pasando el equipo.



Respecto al último partido de Colombia, en el que él no participó, pues no fue convocado, señaló que fue un evento "duro" para él como jugador y como colombiano (el conjunto 'cafetero' cayó 6-1 frente a la Selección de Ecuador).



"En las eliminatorias están todos los jugadores de élite en el mundo y que vienen a Suramérica a representar a su país", dijo. Y añadió que pudo sentir el dolor de sus colegas. "Me dolió mucho que vi compañeros que salieron a los 30 minutos", manifestó. Y explicó que ese no es un escenario fácil para los futbolistas.



Acerca de las rencillas que supuestamente se dieron dentro del conjunto, señaló que, por respeto, guarda silencio. Según él, no ha hablado con todos los otros jugadores de lo sucedido.

Sostuvo que espera que se puedan conseguir títulos y subrayó la importancia de hacer pesar la experiencia y la jerarquía que ha ganado el fútbol colombiano en los últimos años. Sus palabras sobre la dirección del equipo fueron interpretadas como una 'pulla' dirigida a Queiroz.



"El entrenador que llegue, sea Reinaldo o sea otro, tiene que llegar a aportarnos en medio de unas bases que hay", dijo respecto a los próximos partidos. "No podemos pretender que alguien llegue y nos cambie el 'chip' (...) De qué te sirve que tú hables español y que venga otro a hablar otro idioma", añadió.



También se refirió a su paso por China, pues podría militar en el club Shenzhen, de ese país. Señaló que llegó allí después de reflexionarlo y de evaluar varias ofertas, entre las que estaban algunas de Europa.



Explicó que no se fue para allá solo por el dinero, como se considera normalmente, sino que está impulsado por un nuevo reto, que implica cumplir varias reglas. "Por eso tomé la decisión de ir a China, porque conocí la ciudad, conocí la ambición del club", afirmó. Y más tarde agregó: "(La gente dice) se va para China, es por plata. Pero no es plata, es fútbol".

