El panorama empañado de Quintero para jugar en China

Sigue la novela para Juan Fernando Quintero. El volante no ha logrado finiquitar su llegada al fútbol chino, donde ya se cerraron las transferencias por este año.

Quintero, tras su salida de River, estuvo en Miami, luego viajó a Colombia para tramitar su visa asiática. Los tiempos, al parecer, no le dieron para llegar a cerrar su traspaso con el Shenzhen.



Para colmo, la ventana de transferencias de la Super League de China se cerró el 30 de septiembre, por lo que su estreno solo sería hasta el 2021.



El volante está pendiente de viajar a suelo asiático para presentarse al club, hacer exámenes médicos y firmar su contrato.



"No va a jugar en China. No en 2020. Tampoco en la Argentina: su decisión fue irse. Se lo dijo a Marcelo Gallardo, técnico de River Plate, antes de despedirse", informó el diario Olé este jueves.

Además, el Shenzhen cuenta con sus cupos de extranjeros cubiertos con el surcoreano Song Ju-Hun, el refuerzo iraní Morteza Pouraliganji, el noruego Ole Selnaes, el colombiano Harold Preciado y el nigeriano John Mary.



Este viernes., Quintero fue uno de los ausentes en la convocatoria de la Selección Colombia para el inicio de la eliminatoria, aunque él ni ha sido de este proceso de Carlos Queiroz.



"Después de la tormenta siempre llega la calma", escribió el colombiano en sus redes.





