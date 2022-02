Apesar de que ya era un secreto a voces confirmado por todas las partes involucradas, no fue hasta ayer por la tarde que por fin se concretó oficialmente el regreso del mediapunta Juan Fernando Quintero a River Plate.

El club comunicó la noticia con un anuncio enfocado en la histórica Copa Libertadores que consiguió junto con el Millonario en 2018, donde marcó un gol y tuvo un rol fundamental en la final disputada en Madrid.



El también exfutbolista del Porto y Atlético Nacional llegó como agente libre al poder rescindir su contrato con Shenzhen por falta de pagos, y firmó su contrato por un año, con opción a otro más, en presencia de Jorge Brito, presidente del club de Núñez, como de Matías Patanian, vicepresidente primero. Quintero se encuentra en el país desde el pasado 20 de enero y ya se había realizado las pruebas médicas hace diez días.

Luego de la presentación, Quintero participó también de su primer entrenamiento de vuelta bajo las órdenes de Marcelo Gallardo, y dejó también un mensaje para los simpatizantes del club: “Quiero agradecer a todos los hinchas de River de corazón por los mensajes de apoyo y por el recibimiento. Sabemos en el club que estamos y yo en lo personal quiero hacerlo muy feliz”.



“Este año tenemos grandes aspiraciones, grandes metas, y queremos cumplir todas las que vamos a atacar”, continuó el número 10, “así que la ayuda y el apoyo de ustedes que nos dan siempre, la voz de aliento en el campo, lo necesitamos. Esperemos que este año sea muy próspero para nosotros y podamos ganar muchas cosas”.



Su llegada corona un mercado de enero sumamente productivo para River, que ya había sumado antes a Tomás Pochettino, Leandro González Pírez, Emmanuel Mammana, Elías Gómez y Esequiel Barco. Aún así, la Banda parece no haberse retirado aún, dado que todavía negocia para adquirir también un lateral derecho, con Marcelo Herrera, de San Lorenzo, como principal apuntado.



Quintero, por su parte, vuelve luego de tres años de mucho éxito en Núñez, en los que registra un total de 12 goles y 7 asistencias en 61 partidos, obteniendo la ya mencionada Copa Libertadores en 2018 y la Copa Argentina de 2019, venciendo por 3-0 a Central Córdoba en la final.

Tenía ganas



A su llegada a la Argentina el 20 de enero, el nacido en Medellín se había mostrado muy entusiasmado por su reencuentro con el plantel y el club: “No veo la hora estar con mis compañeros, estoy muy agradecido por todo lo que me da la gente y por el esfuerzo para que pueda estar acá”.



No obstante, su debut de vuelta con el equipo tendrá que esperar, debido a un esguince de rodilla que sufrió hace quince días en un amistoso que disputó con la selección colombiana frente a Honduras. Quintero, por su parte, le restó importancia a la gravedad de su lesión: “Estoy muy bien de la rodilla y sueño con una nueva Libertadores”.



La vuelta de Quintero al Monumental, que su club celebró con el hashtag #ElRetornoDelRey en sus redes sociales, se da también en un mercado de pases marcado por los regresos de múltiples futbolistas a sus ex clubes: Boca también oficializó la llegada de Darío Benedetto, en Racing volvió Gabriel Hauche, Independiente confirmó a Leandro Fernández, Mauro Boselli jugará en Estudiantes luego de diez años; Gonzalo Bergessio lo hará en Platense 22 años después de su debut, Walter Montoya también regresó a Rosario Central, Newell’s repatrió a Leonel Vangioni; Diego Valeri volverá a jugar en Lanús, Darío Cvitanich lo hará en Banfield, y Luis Miguel “Pulga” Rodríguez disputará la Copa Libertadores con Colón.



