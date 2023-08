Boca Juniors y Racing Club igualaron este miércoles sin goles en la Bombonera en un intenso partido válido por los cuartos de final de la Copa Libertadores, en una serie que se definirá el próximo miércoles en el ‘Cilindro’ de Avellaneda.

Ante un estadio colmado sólo con simpatizantes locales, Boca tuvo un mejor primer tiempo pero no pudo ponerse en ventaja, mientras que el visitante mejoró en la segunda etapa pero tampoco pudo quebrar el cero en el marcador.

Uno de los momentos especiales del juego se dio al minuto 63, cuando el colombiano Juan Fernando Quintero ingresó en Racing, y fue recibido con mucha hostilidad por la afición de Boca en el estadio La Bombonera.



No es para menos, la presencia de Juanfer trajo malos recuerdos a los hinchas xeneizes, pues fue Quintero el símbolo de la final de la Libertadores que River Plate le ganó a Boca en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid, España, en 2018.



Quintero anotó el gol que desequilibró el resultado y luego asistió a Gonzalo ‘Pity’ Martínez para marcar el tanto definitivo y ganar 3-1 en la cancha del Real Madrid.



Así, cuando Quintero ingresó (por Gabriel Hauche) fue recibido son una fuerte silbada y ofensas que bajaron de las graderías de La Bombonera, pues el colombiano no es querido.

