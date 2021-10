Quintero sería primera baja de Colombia para juegos de eliminatorias

Luego de los empates contra Uruguay, Brasil y Ecuador, el técnico Reinaldo Rueda ya trabaja en lo que será la fecha de eliminatorias de noviembre contra Brasil y Paraguay en la recta final del camino hacia Catar 2022.



Aún con tiempo para la convocatoria oficial, este martes se conoció que el volante Juan Fernando Quintero, que estuvo en los últimos juegos, sería la gran baja del combinado nacional para las próximas jornadas.



La situación de Quintero es que habría viajado a China para unirse a su equipo, el Shenzen, y comenzar con los trabajos físicos y tácticos de cara a la Liga y Copa.

Quintero tendría cuarentena

A Quintero le tocará cumplir con una cuarentena estricta de 14 días, que es exigencia en China a causa del covid-19. Es decir que si lo convocan a la Selección tendría que cumplir con otro periodo de aislamiento, razón que podría generar malestar en su club, teniendo en cuenta los compromisos con el mismo.



El volante ya vivió esta situación cuando tuvo que ausentarse de la Copa América de Brasil.



Ante este panorama, Rueda tendrá que analizar un posible reemplazo para Quintero en la lista definitiva. James Rodríguez, Edwin Cardona y Duván Vergara pueden ser una opción.

El nivel de Quintero

Juan Fernando Quintero Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

Para poder hacer parte de la última convocatoria, el volante desarrolló sus entrenamientos en el país, en el Independiente Medellín.



Así, fue convocado por Rueda para enfrentar a Uruguay, Brasil y Ecuador. Sin embargo, en sus actuaciones Quintero no estuvo al nivel que se le conoce.



Al futbolista se le notó la falta de competencia y por eso no marcó la diferencia que se esperaba, sobre todo cuando no estaba James Rodríguez.





DEPORTES Y REDACCIÓN FUTBOLRED

