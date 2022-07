El colombiano Miguel Borja ingresó para disputar los últimos 30 minutos en River Plate y le bastaron para dar dos asistencias y anotar su primer gol en el Millonario, que goleó 3-0 a Aldosivi el domingo en la décima fecha de la Liga 2022 del fútbol argentino.

Borja, proveniente de Junior de Barranquilla y que firmó su contrato con River hace doce días, ya había jugado un rato la semana pasada ante Gimnasia y Esgrima, y este domingo el DT Marcelo Gallardo lo hizo entrar nuevamente a los 15 del segundo tiempo.



(Egan Bernal podría perder liderato en Ineos: contratación bomba)

(Piqué: inesperada reacción al escuchar los abucheos y gritos de '¡Shakira!')



Y diez minutos después, el delantero colombiano fue decisivo para romper la paridad al dar con un pase de pecho la asistencia para el primer gol, que anotó Agustín Palavecino (71), enseguida se fue solo por el medio y, en lugar de definir, prefirió dar el pase para que Lucas Beltrán (73) la empujara al arco vacío.



Borja completó su tarea con su primer gol en River, el tercero en la goleada, cuando Aldosivi perdió el balón en la salida y el colombiano volvió a irse por el centro, pero esta vez sentenció ante el arquero Devecchi con un remate rasante y certero.



Pero si bien Borja está en los gloriosos, el que no la pasa bien es el otro colombiano, Juan Fernando Quintero, que no juega.

El colombiano la pasa mal



Quintero vive una situación que no es clara. Volvió del fútbol chino, pero su rendimiento no ha sido el mejor, no ha sido el esperado por los hinchas, directivos y por el mismo Gallardo.



Solo entra para las segundas partes y no es titular, por lo que se habla de su posible salida del club millonario.

Facebook Twitter Linkedin

Juan Fernando Quinteroentrenando con River Plate. Foto: Twitter: @riverplate



A eso se suma que en Brasil se indica que el Santos está interesado en tener al colombiano. Al menos eso se desprende de la información que se encuentra en 'Globo Esporte'.

Es un gran problema



“Santos intenta fichar a Juan Quintero, mediocampista colombiano que está en River Plate de Argentina. La negociación no es sencilla, pero el Santos entiende que necesitan un centrocampista y pretende hacer un esfuerzo para ficharlo”, se dice.



TNT Sports de Brasil asegura que Quintero pide algo así como 100 mil dólares mensuales como sueldo, pero el equipo santista advierte que es una cifra muy alta.



“Santos ve el valor como alto y trata de bajarlo, pero lo está haciendo bien en las negociaciones de otros términos contractuales. Aun así, hacerlo bien se considera difícil internamente”, se indicó.



Quintero está atado a River Plate hasta diciembre del 2022 y luego el que lo quiera deberá de negociar con el equipo chino Shenzhen.



(¿Nairo Quintana es el mejor colombiano en la historia del Tour de Francia?)

(Nairo Quintana: la millonaria suma que ganará por ser sexto en el Tour)



Deportes