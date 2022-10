Podría decir que estaba muy sensible en plena despedida de Marcelo Gallardo, que la derrota 1-2 contra Rosario Central no era el adiós que se esperaba, que no lo quiso hacer... pero lo hizo y por eso ahora Juan Fernando Quintero se enfrenta a un castigo que puede ser muy difícil de superar.

¿Qué es lo que hizo? En el citado duelo quiso reclamarle al árbitro Fernando Echenique, a quien acusó de maltratarlo, y le devolvió la agresión con un golpe en el pecho. De inmediato recibió la tarjeta roja.



Ahora depende cien por ciento de la nobleza del colegiado para saber cuál será su castigo, que se anticipa muy severo, en vista de lo que tiene dispuesto el reglamento local.



La sanción que se le vendría a 'Juanfer'

Juan Fernando Quintero explota. Foto: Tomada de ESPN

"El jugador que agreda al árbitro aplicándole golpe por cualquier medio, o lo derribe, embista, empuje, dé empellones o zamarree violentamente con propósitos de agresión" se expone a un castigo "ejemplar", que puede ir de uno a 5 años de sanción en el peor de los casos, según el Reglamento de Transgresiones y Penas de la Asociación del Fútbol Argentino de la AFA.



Así que la tabla de salvación que le queda al colombiano es que el árbitro agredido no haya consignado en el acta del partido detalles que sumen a esa sanción y que haya tenido en cuenta esa situación del calor del partido y algún momento de confusión para que la sanción sea de 3 a 12 partidos, como máximo.



Quintero tiene a su favor que no es reincidente en ese tipo de conductas violentas, pero claramente un castigo demasiado severo podría afectar incluso su futuro en River Plate, que sin Gallardo no parece tan claro.

