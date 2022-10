¿Se esperaba algo más después de la supuesta agresión de Juan Fernando Quintero a un árbitro central en el partido River Plate vs Rosario Central? Es lo que seguramente se está analizando en Argentina. Sin embargo, la decisión de la Comisión Disciplinaria en dicho país se hizo conocer días posteriores a los hechos.

Era la despedida de Marcelo Gallardo de River Plate en el Monumental de Núñez y los riverplatenses deseaban un partido perfecto con un recinto deportivo a reventar. Ocho años y medio estaban por culminarse en el banquillo del cuadro millonario por la decisión sin ninguna vuelta atrás del 'Muñeco' de abandonar la institución. Ciclo cumplido, así lo analizó el director técnico cuando dio a conocer la noticia.



Sin embargo, nada fue como se esperaba. Las caras de los aficionados que se acercaron al Monumental de Núñez con ojos llorosos por una historia llena de éxitos, (14, para ser exactos) y de marcar una época inigualable para River Plate como uno de los mejores equipos del continente no terminó como deseaban. Una derrota contra Rosario Central de Carlos Tévez por un marcador de 1-2, sumado a la rabia que tuvo Juan Fernando Quintero sobre el final del partido aguaron el ciclo finiquitado de Marcelo Gallardo.



La sanción a Quintero

Juan Fernando Quintero explota. Foto: Tomada de ESPN

Hay que detenerse en el tema de Juan Fernando Quintero, pues corrían los 90+14' de un juego en el que el árbitro central sumó 12 minutos de añadido.



Se demoraron más por una explosión de ira del antioqueño cuando Fernando Echenique hizo un movimiento con su mano y el colombiano aquejó que lo manoteó. Un roce en su rostro hizo que el volcán explotara.



Enloqueció Juan Fernando Quintero cuando la mano rozó su cara. Se resintió y decidió empujar al juez central, Fernando Echenique. Mucho se habló de lo que podía ser la sanción tras la expulsión directa, y realmente, la Comisión Disciplinaria y de sanciones fue leve con JuanFer. Solo tres fechas por, como dicen los periodistas argentinos, una agresión que no estaba en los planes de nadie y menos en la despedida de Marcelo Gallardo.



Juan Fernando Quintero no se quería ir y seguía rabiando en el terreno de juego después de ver la tarjeta roja.



Así las cosas, Juan Fernando no podrá estar en el juego culminante del torneo contra Racing Club de Avellaneda en el Cilindro, y de seguir en River Plate la próxima temporada, tampoco jugará los primeros dos partidos de la Liga de Argentina.

Juan Fernando Quintero, expulsado por empujar al árbitro en el partido que perdió 1-2 River Plate ante Rosario Central, fue suspendido 3 fechas.

¿La sacó barata?

