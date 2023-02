Si bien el presente de Juan Fernando Quintero se encuentra en la casa de la Selección Colombia con el Junior de Barranquilla, hay afirmaciones que indican que en Argentina el nombre del antioqueño sigue sonando.



Antes de llegar al conjunto del Junior de Barranquilla, el nombre de Juan Fernando Quintero también sonó en varios de los equipos más reconocidos del continente; Flamengo, y el Internacional de Porto Alegre, ambos de Brasil, por citar a algunos.



Después de que su brillante paso por RIver, el equipo no pudo sellar el pacto para renovar el contrato en una temporada más del fútbol argentino.



Sin embargo, los directivos del club 'millonario' de Argentina parecen no querer dejar de insistir, pues el pasado miércoles 1 de febrero durante el programa del periodista Sebastián Srur, Jorge Brito, director del River Plate, afirmó que querían a Quintero de vuelta.



"Estamos con expectativas que Juan Fernando Quintero pueda volver a River", afirmó.



En caso de que Quintero decidiera responder a los llamados de Brito, no habría problemas para el mediocampista de 30 años, pues el contrato que firmó con el Junior le permite dejar el club colombiano en caso de recibir una oferta en el fútbol internacional.

"Estamos con expectativas que Juanfer Quintero pueda volver a #River" Brito ahora en @SDM_590 pic.twitter.com/7CDV8rdAQK — Sebastián Srur (@Sebasrur) February 1, 2023

La historia de 'Juanfer' Quintero en el fútbol argentino ha sumado varias temporadas; una del 2018 al 2020, cuando logró un gol en la final de Copa Libertadores ante Boca Juniors, en el Santiago Bernabéu en Madrid. Y la segunda en 2022, año en el que participó en 36 partidos, hizo ocho asistencias y siete goles.

