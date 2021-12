El sueño de Juan Fernando Quintero es claro: quiere llegar al Mundial de Catar de 2022. Así como James Rodríguez emigró al Al Rayyan, Quintero buscaría emigrar a River para conseguir continuidad de cara a una posible convocatoria con la Selección Colombia para la cita máxima.



Lo invitamos a leer: James Rodríguez: balance de su 2021, un año perdido

Parece un paso inminente. El regreso del héroe de la final de River contra Boca en 2018 llegaría a reforzar el equipo de Marcelo Gallardo, el reciente campeón del fútbol argentino.



"Llego el regalo que todos queríamos", escribió Quintero en su cuenta de Instagram acompañado de la etiqueta #NosVemosPronto.



Sin embargo, al ser consultado posteriormente en rueda de prensa por su fichaje, el colombiano refirió la mesura: "no estoy al tanto de los rumores de afuera. Estoy en el Shenzhen y me enfoco en el juego del domingo".

Le conviene

Facebook Twitter Linkedin

Juan Fernando Quintero Foto: Instagram: @juanferquinterop

Por un lado, el fútbol chino se encuentra en un momento crítico. Con fuertes problemas económicos por la pandemia y las fuertes restricciones del país, la Superliga perdió peso, poder y competencia interna.



Desde 2020 hay complicaciones para pagar los contratos multimillonarios firmados, se dan constantes juicios de futbolistas y entrenadores por salarios sin cobrar y los clubes cada vez tienen menos ingresos para afrontar los compromisos.



Además, el torneo local se puso en pausa desde agosto ya que la Federación le dio la prioridad a la Selección de China, que podría clasificarse a un Mundial luego de 20 años y desde septiembre se encuentra disputando las eliminatorias asiáticas.



Así, Quintero es uno de los afectados: nunca pudo cobrar el salario que firmó, desde el 11 de agosto que no disputa un partido oficial con su club y, cada vez que sale y regresa a China, debe hacer 21 días de cuarentena.



Estos tres puntos son cruciales para entender su situación, al punto tal que no podrá participar de la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas de noviembre con Colombia, ya que debe quedarse con su club para afrontar la preparación del Grupo Campeonato de la Superliga que se retoma en diciembre para pelear por el título.

En Argentina no se perdería

Como el 10 colombiano sueña con jugar el Mundial de Catar 2022, entiende que en River tendrá una competencia más fuerte y una vidriera más exigente para ganarse un lugar entre los 23 elegidos por Reinaldo Rueda.



Desde que se frenó la Superliga de China tras 14 fechas en agosto, 'Juanfer' se estuvo entrenando con su selección y con Deportivo Independiente Medellín para no perder ritmo futbolístico.



Así, disputó cinco partidos (cuatro de titular) con Colombia en las últimas dos fechas Fifa de Eliminatorias y retornó a mediados de octubre al continente asiático.



Debido al aislamiento obligatorio, no pudo jugar los cuartos de final de la Copa CFA que su equipo perdió contra Shanghái Shenhua. Y ahora recién volverá a tener acción en diciembre.



El talentoso colombiano se fue de River a fines de agosto de 2020, pero recién pudo firmar su contrato a principios de diciembre por una serie de problemas burocráticos con la visa de trabajo.



Shenzhen abonó más de 10 millones de dólares por su ficha y le firmó un vínculo por tres años hasta diciembre de 2023 con un contrato personal que se estima que ronda entre los 12 y los 15 millones de dólares.



Así, está claro que, por la inversión realizada hace un año y medio, su salida no será nada fácil. Un punto que podría ayudar a la resolución favorable es el vínculo que tiene el jugador con Marcelo Gallardo: sostienen diálogo semanalmente y la relación es muy cercana.



Quintero quiere otra libertad. Busca un fútbol más competitivo que le permita elevar su nivel, sostenerse con ritmo durante todo 2022 y apuntar al Mundial con Colombia. Por eso aparece River nuevamente en su horizonte. Es su deseo.



DEPORTES

Con LA NACION - GDA