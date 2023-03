Juan Fernando Quintero es hombre de Selección Colombia. Uno de los pilares para Néstor Lorenzo en el diseño de su equipo para la próxima eliminatoria. Pero Quintero, jugador vigente y de enorme talento para aportarle al equipo, está en controversia por cuenta de su decisión de viajar a la convocatoria del equipo nacional pese a tener un golpe que de entrada lo saca del primer amistoso, este viernes contra Corea.



(Le puede interesar: Juan Fernando Quintero sería baja de Colombia para amistoso contra Corea).

Esta novela empezó el fin de semana pasado cuando se prendieron las alarmas en Junior, un Junior golpeado, herido, que necesitaba de Juanfer para enfrentar a Santa Fe en el estadio Metropolitano.



Juan, finalmente, no estuvo en la nómina para ese partido. Se sabía que tenía una molestia física y se especuló con que quizá no viajaba hacia territorio asiático.



Junior, en el estreno del 'Bolillo' Gómez como DT, y en medio de la crisis de resultados que tiene, empató con el equipo cardenal, sin Quintero.

Yo hablé con Juanfer y le dije que iba a probar el equipo sin él, voy a trabajar con los muchachos y dese más tiempo FACEBOOK

TWITTER

Sobre la situación del volante y su ausencia el fin de semana contra santa Fe, el DT del Junior, Hernán Darío Gómez, explicó:



“El se quería quedar, inclusive se quedó porque le habían dicho que viajara antes y no lo hizo porque estaba esperanzado en recuperarse, él quería estar con nosotros en el debut, yo lo veo muy contento en Barranquilla, quiere estar mucho tiempo acá, le ha cogido cariño a la plaza, entonces, yo hablé con Juanfer y le dije que iba a probar el equipo sin él, voy a trabajar con los muchachos y dese más tiempo, siga recuperándose, viaje y se recupera por allá, juegue que es la Selección Colombia”, explicó el DT en ESPN.

El jugador aterrizó en Seúl y se unió a la concentración del equipo dirigido por Lorenzo. La sorpresa se dio este jueves cuando muy temprano se conoció que Juanfer no pudo entrenar con el resto el grupo en la última práctica, según reportó desde Seúl el periodista de Caracol radio Camilo Pinto.

Facebook Twitter Linkedin

Néstor Lorenzo Foto: Carlos Ortega. Efe

En la rueda de prensa, a Lorenzo se le preguntó por la situación de Quintero. y el DT confirmó que Juan llegó con un golpe. No lesionado, precisó, pero sí golpeado y con dolor.



"Juanfer recibió un golpe en la pantorrilla, en la tibia, que le originaba dolor, el cuerpo medico de junior y el de la Selección hablaron, se le hizo un estudio. Salió que no tenía lesión, por eso viajó, pero todavía tiene dolor, vamos a ver cómo evoluciona, el cuerpo médico lo evalúa. Está evolucionado, tratando de mitigar el dolor. Todo es origen de un golpe, no hay diagnostico de lesión", dijo Lorenzo.



(Lea además: Selección Colombia: la 'renovación controlada' de Néstor Lorenzo).

🚨🚨🚨ATENCIÓN Informa ⁦@camiloapinto⁩ desde 🇰🇷 que JUANFER no se recupera y hoy no entrena con el resto del grupo. Estas imágenes son de hace minutos. ⁦@CaracolRadio⁩ y ⁦@AS_Colombia⁩ al lado de la Selección. pic.twitter.com/LU3V75qrTb — Juan Felipe Cadavid (@JFCadavid) March 23, 2023

¿Por qué viajó?

Facebook Twitter Linkedin

Juan Fernando Quintero celebra gol con Colombia. Foto: AFP

La situación generó inmediata polémica nacional, por varios aspectos. Uno, por la decisión de Quintero de viajar pese al golpe.



Dos, por limitar la eventual convocatoria de otro jugador que sí estuviera en condiciones para los dos partidos amistosos y no solo para uno o medio.



Tres, por la decisión del cuerpo técnico de Colombia de convocar y mantener a un jugador golpeado al que no le podrá sacar provecho en esta gira, si acaso en el segundo partido, lo cual no es una certeza dado el dolor que tiene el jugador.



(No deje de leer: Selección de fútbol playa: Santiago Alzate, el DT que edificó el cupo al Mundial).

Facebook Twitter Linkedin

Juan Fernando Quintero. Foto: PRENSA FCF

Cuatro, por el malestar en Barranquilla, donde le reprochan a Juanfer el partir cuando el equipo lo necesitaba, cuando hay nuevo entrenador. Y con un ingrediente adicional, el pesado desplazamiento ida y vuelta hasta Asia.

Explotó el Pibe

Facebook Twitter Linkedin

Juan Fernando Quintero se va de la cancha tras la derrota de Junior contra Envigado. Foto: Jairo Cassiani. Kronos

En medio de esa polémica, salió a hablar Carlos el 'Pibe' Valderrama, el símbolo del fútbol colombiano, que lanzó un duro dardo hacia Quintero por su decisión.



En diálogo con el programa Primer Toque de Win Sports, Valderrama dijo que no entendía la decisión de Quintero si es que realmente no puede jugar.

"Primero es el país, la Selección. Pero si estoy bien. Si voy a Jugar contra Santa Fe y no me meten por lesión, no puedo viajar con la Selección", empezó el Pibe.



"Ese pelado sí es bobo. Estamos arrancando un nuevo proceso y entonces va lesionado para no jugar. Eso no lo entiendo", dijo el Pibe.

☀☕ “Primero es la selección, pero si estoy bien (…) Este pelaó si es bobo, porque estamos arrancando un nuevo proceso y entonces voy a ir lesionado para no jugar” Carlos ‘El Pibe’ Valderrama, exfutbolista colombiano habla de la lesión de Juan Fernando Quintero.#PrimerToque pic.twitter.com/CkkyRGgXyo — Win Sports TV (@WinSportsTV) March 23, 2023

Críticas en redes

En las redes sociales hay muchas críticas no solo hacia el jugador sino hacia el cuerpo técnico de la Selección.

En la @COLOMBIAFUTBO nada cambia, vuelven a llevar a un lesionado, Juan Fernando Quintero a un partido, se repitió la historia de James Rodríguez, cuando lo hicieron viajar lesionado de Madrid a Asunción, esto ya pasa de desorganizacion a un desgreño absoluto. HORROROSO. — LuisAlfredo Céspedes (@cespedescomenta) March 23, 2023

Sabían que Juan Fernando Quintero estaba lesionado y aún así permitieron que viajara.

¿Culpa del jugador? ¿Responsabilidad total del plantel 🇨🇴 por recibirlo?



Pronto serán eliminatorias y ya inician con estos sucesos que son inaceptables. — Yazmín Hernández (@Yazhernandez21) March 23, 2023

Juan Fernando Quintero fue descartado, por lesión, para jugar ante Corea mañana . No debió ir a la concentración, porque los exámenes se le van a hacer hasta ahora y no cuando llegó a la convocatoria. Debió quedarse en el Junior. No más lesionados en convocatorias — Diego Rueda (@diegonoticia) March 23, 2023





PABLO ROMERO

DEPORTES

Más noticias de deportes