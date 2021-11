Esta es la realidad del regreso de Juan Fernando Quintero a River Plate

“Pronto”. Juan Fernando Quintero escribió un comentario en una publicación de una cuenta de Instagram y generó una revolución.

El usuario “River es familia”, con más de 400 mil seguidores, publicó una foto del festejo del enganche colombiano en Madrid tras conquistar la Copa Libertadores 2018 y añadió: “#VolvéJuanfer y damos la vuelta otra vez”.



Tan solo unas horas después, el número 10 comentó el “pronto” con un 'emoji' de corazón rojo. Luego subió una foto con su representante Rodrigo Riep con el mensaje “estamos trabajando” junto con corazones rojos y blancos y, con tan solo dos señales, se encargó de incentivar un fenómeno que ya explotó en el mundo millonario. Pero detrás del mundo virtual se esconde una realidad: Quintero quiere volver a River y empezó a gestionar el operativo retorno.

No ha sido el único mensaje

Hubo más: en la tarde de este jueves, uno de los héroes del Santiago Bernabéu ante Boca publicó otro Instagram en el que escribió: “¿Preparados para la segunda vuelta? #ELRETADOR. Un posteo en donde aparece en cuclillas y pensativo, al lado de su auto, con la patente con su nombre.



Según pudo saber La Nación, el deseo del futbolista de volver a ponerse la banda roja es real y sus representantes ya trabajan para construir el escenario y negociar una posible salida a fin de año de Shenzhen Football Club de China, ya sea con un préstamo, una transferencia de bajo costo o una rescisión -que hoy parece casi imposible por la inversión realizada por él-.



Aunque en Núñez todavía no recibieron comunicaciones y los dirigentes no han tenido contacto con 'Juanfer' o sus representantes, por lo bajo se reconoce que, de poder concretarse el regreso en condiciones favorables para las dos partes, las puertas están abiertas. Y hay diversos motivos que explican la situación.



Por un lado, el fútbol chino se encuentra en un momento crítico. Con fuertes problemas económicos por la pandemia y las fuertes restricciones del país, la Superliga perdió peso, poder y competencia interna.



Juan Fernando Quintero, volante de River Plate. Foto: Archivo EL TIEMPO



Desde 2020 hay complicaciones para pagar los contratos multimillonarios firmados, se dan constantes juicios de futbolistas y entrenadores por salarios sin cobrar y los clubes cada vez tienen menos ingresos para afrontar los compromisos.



Además, el torneo local se puso en pausa desde agosto ya que la Federación le dio la prioridad a la Selección de China, que podría clasificarse a un Mundial luego de 20 años y desde septiembre se encuentra disputando las eliminatorias asiáticas.



Así, Quintero es uno de los afectados: nunca pudo cobrar el salario que firmó, desde el 11 de agosto que no disputa un partido oficial con su club y, cada vez que sale y regresa a China, debe hacer 21 días de cuarentena.



Estos tres puntos son cruciales para entender su situación, al punto tal que no podrá participar de la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas de noviembre con Colombia, ya que debe quedarse con su club para afrontar la preparación del Grupo Campeonato de la Superliga que se retoma en diciembre para pelear por el título.



En Argentina no se perdería

Como el 10 colombiano sueña con jugar el Mundial de Catar 2022, entiende que en River tendrá una competencia más fuerte y una vidriera más exigente para ganarse un lugar entre los 23 elegidos por Reinaldo Rueda.



Desde que se frenó la Superliga de China tras 14 fechas en agosto, 'Juanfer' se estuvo entrenando con su selección y con Deportivo Independiente Medellín para no perder ritmo futbolístico.



Así, disputó cinco partidos (cuatro de titular) con Colombia en las últimas dos fechas Fifa de Eliminatorias y retornó a mediados de octubre al continente asiático.



Debido al aislamiento obligatorio, no pudo jugar los cuartos de final de la Copa CFA que su equipo perdió contra Shanghái Shenhua. Y ahora recién volverá a tener acción en diciembre.



El talentoso colombiano se fue de River a fines de agosto de 2020, pero recién pudo firmar su contrato a principios de diciembre por una serie de problemas burocráticos con la visa de trabajo.



Shenzhen abonó más de 10 millones de dólares por su ficha y le firmó un vínculo por tres años hasta diciembre de 2023 con un contrato personal que se estima que ronda entre los 12 y los 15 millones de dólares.



Así, está claro que, por la inversión realizada hace un año y medio, su salida no será nada fácil. Un punto que podría ayudar a la resolución favorable es el vínculo que tiene el jugador con Marcelo Gallardo: sostienen diálogo semanalmente y la relación es muy cercana.



Quintero quiere otra libertad. Busca un fútbol más competitivo que le permita elevar su nivel, sostenerse con ritmo durante todo 2022 y apuntar al Mundial con Colombia. Por eso aparece River nuevamente en su horizonte. Es su deseo.



Mientras tanto, en Núñez esperan los movimientos de las fichas y saben que también podría ser un gran guiño para el futuro de Gallardo. Todo está por verse.





La Nación, Argentina

GDA

Juan Patricio Balbi Vignolo

