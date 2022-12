El futuro de Juan Fernando Quintero aún no está definido. Su segunda etapa con River Plate está a punto de terminar, luego de que no haya un acuerdo económico para renovar el contrato con el club argentino.

Además del alto pedido que hizo Quintero para seguir en River, hay un tema económico que complica el tema.

El problema económico que impediría que Quintero siga en River



“Como Juan Fernando Quintero ya es considerado residente fiscal en Argentina por habitar desde hace un año en el país, el Banco Central no permite que se le pague en dólares y no existe vehículo para abonarle en el exterior (esto es, un club que sea propietario de su pase). Así las cosas, el mismo dinero que el año pasado se le podía pagar al 10 en el exterior, hoy no se le puede pagar en el país”, asegura el diario Olé.

Por esta razón, parece muy complicado que Quintero se quede en River, pues tendría que aceptar recibir el sueldo en pesos argentinos y bajar sus pretensiones si quiere seguir vestido con la camiseta de la banda roja.



Versiones de prensa aseguran que hay interés de clubes de la MLS y que también preguntaron por él Millonarios y Junior, para repatriarlo al fútbol colombiano.



Sobre un posible interés de Atlético Nacional por volverlo a llevar a sus filas (ya jugó allí 15 partidos y marcó dos goles en 2012), el propio Quintero cerró la puerta: “Mi sangre es roja. Agradecerle a Nacional de corazón, pero soy hincha del Medellín y no creo que Nacional quiera un hincha del Medellín”, dijo.

"Mi sangre es roja. No creo que en Nacional quieran un hincha del Medellín": Juan Fernando Quintero pic.twitter.com/7zp71NFRVG — Múnera Eastman Radio (@RadioMunera) December 27, 2022



Ahora, según Olé, aparece otra oferta para Quintero, de un gigante del continente. La fuente asegura que el colombiano podría llegar al actual campeón de la Copa Libertadores, Flamengo.

El técnico del ‘Mengao’, Vitor Pereira, estaría muy interesado en contar con Quintero y en su momento quiso llevarlo al Fenerbahce, de Turquía. Y la oferta de ese club sería insuperable para contar con el colombiano.



Según el periodista argentino Sebastián Srur, Quintero, quien llegaría como agente libre a Brasil, cobraría 2,5 millones de dólares anuales en Flamengo, casi 12.000 millones de pesos colombianos, una cifra impagable para cualquier club del FPC.



