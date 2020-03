Juan Fernando Quintero quiere jugar más: el equipo al que planea irse

La pelota se detuvo por la pandemia del coronavirus. Sin embargo, continúan las planificaciones de los equipos para la conformación de los equipos de cara a las próximas temporadas. Y en ese contexto es que desde el entorno de Juan Fernando Quintero le acercaron al futbolista de River una propuesta muy tentadora de la MLS , de los Estados Unidos, para que el colombiano se sume a los Chicago Fire .

No hay nada resuelto en esta historia. En principio se sabe que Quintero tiene un contrato con la entidad de Núñez hasta junio del 2021 y su cláusula de salida es de 20 millones de euros. Más allá de esta cifra, la franquicia estadounidense estaría dispuesta a desembolsar una cifra muy tentadora, menor, pero que podría seducir a River y lógicamente al volante colombiano. Algunos medios en los Estados Unidos aseguran que los Fire estarían ofreciendo unos 12.000.000 de euros .



Ahora bien, no sería sencilla la operación, ya que los tiempos pueden jugar un papel determinante. La pandemia por el Covid-19 alteró todos los planes y si Chicago Fire acelera la oferta y todas las partes aceptan la propuesta, Quintero podría salir de River en las próximas semanas, es que la MLS les da tiempo a sus franquicias hasta el 5 de mayo para realizar incorporaciones.



Esta chance de Quintero a los Estados Unidos se potenció porque el propio futbolista, hace unas semanas, cuando lo consultaron acerca de la posibilidad de emigrar en junio próximo contó que ya había recibido una propuesta del Ajax.



Es más, los que están cerca del mundo River, aseguran que Quintero todavía no renovó su contrato de alquiler que vence en junio, ya que en los planes del colombiano estaría continuar su carrera fuera de la Argentina.



LA NACIÓN

GDA