Juan Fernando Quintero vuelve a ponerle su música a la Selección Colombia

Juan Fernando Quintero está listo para darle otro ritmo a la Selección Colombia, a la que regresa después de casi tres años de ausencia.Dueño de un sonido diferente y alegre dentro y fuera de las canchas, la vida no lo trató bien, pero el jugador, de 28 años, está dispuesto a trabajar para que todo le suene mucho más bonito.

De receso en su liga, la de China, con el Shenzen, Quintero regresó al país a trabajar para aportarle a la Selección y disfrutar de su pasión, el fútbol, pero también sacó tiempo para otro de sus amores, la música.



“No tengo que demostrarle nada a nadie. Vengo a representar a mi país, ya sea un minuto o noventa, lo más importante es que la Selección gane”, declaró Quintero a ESPN antes de viajar a Bogotá y comenzar a trabajar con los ocho jugadores del medio local que llamó el técnico Reinaldo Rueda.



La vida ha golpeado a Quintero en varias ocasiones y en otras tantas ha sabido levantarse. El más duro de todos, la desaparición de su padre, Jaime Quintero, del que no se tiene noticia desde el primero de marzo de 1995, cuando prestaba servicio militar. Jaime fue trasladado de la IV Brigada, en Medellín, a la XVII Brigada, en Carepa (Antioquia), que estaba a cargo del actual comandante del Ejército, el entonces capitán y hoy general Eduardo Zapateiro.

El caso terminó en una demanda en la que Zapateiro fue absuelto en marzo de 2001 y el Consejo de Estado le negó la apelación a la familia de Quintero.

Cuando Zapateiro llegó a la comandancia del Ejército, Juanfer se manifestó en sus redes sociales.



“Tengo el derecho como hijo a saber qué pasó con mi padre y eso es lo que quiero saber, porque he sufrido y he visto a mi familia sufrir problemas mentales y la ausencia de mi papá siempre. Está el vacío y lo siento a diario... Solo quiero saber qué pasó”, escribió Quintero en su cuenta de Twitter. El caso sigue sin resolverse, a pesar de que Zapateiro y el jugador tuvieron una conversación al respecto.



De su padre, del que no tiene ningún recuerdo (salvo una foto que se hizo popular en redes sociales, en la que se lo ve, muy pequeño, con una pancarta en la que pregunta por su suerte), Quintero heredó el talento por el fútbol. Jaime era volante de creación y alcanzó a probarse en varios clubes. Y Juan Fernando siguió sus pasos, primero en el Ponyfútbol (donde curiosamente alcanzó a jugar como arquero) y, luego, en el Envigado, donde debutó como jugador profesional el 5 de marzo de 2009, a los 16 años.



Juan Fernando Quintero (izq.), en el Envigado FC junto a Neyder Morantes. Foto: Archivo particular

En 2010 comenzó a explotar su talento, en un equipo que, sin embargo, tuvo que jugar la Promoción contra Deportivo Pasto para evitar el descenso. Un gol suyo en el partido de ida en el estadio Libertad, en el último minuto, fue la primera piedra para la salvación. En el de vuelta, recibió otro duro golpe, literal.



Germán Mera, el hoy jugador de Junior que por entonces comenzaba también su carrera, le fracturó la tibia. Estuvo ocho meses por fuera de las canchas. “No tengo rencor contra nadie, no pasa nada. No voy a juzgar a nadie”, dijo entonces.



Esa lesión le quitó, además, la posibilidad de pelear por un puesto en la Selección Colombia que iba a ser local en el Mundial Sub-20 de 2011, aunque Quintero no es que fuera del gusto del DT Eduardo Lara, quien siempre buscaba jugadores de talla. Juan Fernando apenas mide 1,68.



“La verdad, me sentí muy desilusionado al verme despreciado por el técnico Lara. Llegué a pensar que no era él el que me dejaba por fuera, sino el país”, le dijo Quintero en 2010 al periodista Jaime Herrera Correa, de El Colombiano. “No solo me devolvió y privó de un Mundial Sub-17, sino que me dijo unas palabras muy malucas, que no deseo repetir, y que me hicieron sentir mal y hasta decepcionarme de mí mismo”, agregó.



De Envigado pasó a Atlético Nacional en 2012, donde solo jugó un semestre, pero con mucho ruido, y de allí se fue a Europa, a jugar en el Pescara, de Italia, que ese año estaba en la Serie A. También ese año debutó con la Selección de mayores, llamado por José Pékerman para un amistoso contra Camerún, en Barranquilla.

En su etapa en el Porto de Portugal. Foto: EFE/EPA/ESTELA SILVA

El Mundial Sub-20 que no pudo jugar con Lara sí lo tuvo con Carlos ‘Piscis’ Restrepo en 2013, en Turquía, al que clasificaron tras coronarse campeones suramericanos en Argentina, con un gran aporte suyo: 5 goles en 9 partidos. En la Copa del Mundo los eliminó Corea del Sur en lanzamientos desde el punto penalti, instancia a la que llegaron gracias a un gol suyo en el tiempo de reposición.



Su carrera seguía en ascenso. En 2013, Porto pagó 4,5 millones de euros por el 50 por ciento de sus derechos deportivos, para tratar de prolongar una buena experiencia con jugadores colombianos: Ya habían pasado por allí Radamel Falcao García, Fredy Guarín y James Rodríguez y cuando llegó a Portugal, Quintero se encontró con Jackson Martínez. Estuvo dos años en ese club. Y allí jugaba cuando Pekerman comenzó a darle rodaje en la Selección, al punto de que marcó gol en el Mundial de Brasil, a Costa de Marfil, el que aseguró la clasificación a los octavos de final.

Su música, a otra parte

Desde que jugaba en Envigado, Quintero comenzó a mostrar su gusto por el reguetón. Y en 2015 comenzó a plasmarlo en grabaciones. Ese año, hizo un remix con Element Black, de la canción Cibernauta. Y al año siguiente lanzó una canción llamada No te enamores, junto al puertorriqueño Luigi 21 Plus.



Ese ingreso a la música, sin embargo, coincidió con un bajón en su juego. Del Porto se fue cedido al Rennes, de Francia, en 2015 y luego decidió regresar a sus raíces: volvió a Colombia para jugar con el Medellín a mediados de 2016, aunque estuvo seis meses sin poder actuar.

Juan Fernando Quintero con Element Black en Cali Foto: Archivo particular

La música sigue haciendo parte de su vida y, de hecho, mientras esperaba la actual convocatoria, se volvió a juntar con Element Black para relanzar El Guille.



“Yo no quiero ser cantante, en los momentos libres trato de hacerlo. Me gusta la música, en mi tiempo libre escribo, hago canciones, eso me hace feliz. Es mi hobby, no le hago daño a nadie; mi carrera es el fútbol, en la vida personal nadie se puede meter”, le dijo Quintero a ESPN.



En Medellín brilló, con 13 goles en 25 partidos de Liga, y además le hizo gol a River en la Copa Libertadores. El club argentino se lo llevó a comienzos de 2018 y allá se metió en el corazón de los hinchas al anotar, quizás, el gol más importante de la historia del club, el segundo de la final de la Libertadores contra Boca Juniors en la accidentada e insólita final en Madrid.

Santos Borré y Juan Fernando Quintero, tras derrotar a Boca Juniors, en Madrid, ganaron la Copa con River Plate 2018. Foto: Archivo / EL TIEMPO

Y el paso por Argentina le abrió de nuevo las puertas de la Selección, a lo grande, con un gol a Francia en París. Pekerman lo llevó al Mundial y allá volvió a anotar gol, a Japón.



Pero en River, que le compró el pase al Porto tras la final de la Copa, tuvo otro golpe muy fuerte, que volvió a frenar en seco su carrera. En marzo de 2019 sufrió una lesión de ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda, justo cuando Carlos Queiroz lo había incluido en su primera convocatoria a la Selección.



Tardó seis meses en volver y un poco más en recuperar el ritmo de competencia. Y luego, en octubre del año pasado, fichó por el Shenzen de China, un destino al que los técnicos de la Selección poco miraban.



Rueda quiso contar con él para la Copa América y las restricciones por el covid-19 en ese país se lo impidieron. Ahora, a los 28 años y ante la nueva ausencia de James Rodríguez y Edwin Cardona, Quintero tiene una nueva oportunidad para mostrar su talento.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc