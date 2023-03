El mediocampista juan Fernando Quintero salió a terciar en medio del debate acerca de su convocatoria a la Selección Colombia para los partidos amistosos contra Corea del Sur, este viernes, y Japón, el martes, a pesar de no haber jugado con Junior el fin de semana por lesión.

Quintero fue descartado para el juego contra Corea del Sur, que se disputará a las 6 a. m. del viernes, en horario de Colombia.

. "Juanfer recibió un golpe en la pantorrilla, en la tibia, que le originaba dolor, el cuerpo medico de junior y el de la Selección hablaron, se le hizo un estudio. Salió que no tenía lesión, por eso viajó, pero todavía tiene dolor, vamos a ver cómo evoluciona, el cuerpo médico lo evalúa. Está evolucionado, tratando de mitigar el dolor. Todo es origen de un golpe, no hay diagnostico de lesión", dijo el técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, en rueda de prensa.

Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia.



Quintero no jugó contra Santa Fe el fin de semana por causa de un golpe en el tobillo. Sin embargo, viajó en esas condiciones para integrarse a la Selección.



“El se quería quedar, inclusive se quedó porque le habían dicho que viajara antes y no lo hizo porque estaba esperanzado en recuperarse, él quería estar con nosotros en el debut", explicó el DT del Junior, Hernán Darío Gómez, a ESPN.

🚨🚨🚨ATENCIÓN Informa ⁦@camiloapinto⁩ desde 🇰🇷 que JUANFER no se recupera y hoy no entrena con el resto del grupo. Estas imágenes son de hace minutos. ⁦@CaracolRadio⁩ y ⁦@AS_Colombia⁩ al lado de la Selección. pic.twitter.com/LU3V75qrTb — Juan Felipe Cadavid (@JFCadavid) March 23, 2023



"Yo hablé con Juanfer y le dije que iba a probar el equipo sin él, voy a trabajar con los muchachos y dese más tiempo, siga recuperándose, viaje y se recupera por allá, juegue que es la Selección Colombia”, agregó 'Bolillo'.

Hernán Darío Bolillo Gómez.

La situación médica de Quintero generó mucha polémica, a tal punto de que un histórico de la Selección, Carlos 'Pibe' Valderrama, salió a criticarlo con dureza.



"Primero es el país, la Selección. Pero si estoy bien. Si voy a Jugar contra Santa Fe y no me meten por lesión, no puedo viajar con la Selección. Ese pelado sí es bobo. Estamos arrancando un nuevo proceso y entonces va lesionado para no jugar. Eso no lo entiendo", dijo el 'Pibe'.

La defensa de Juan Fernando Quintero

Quintero, quien ha salido en varias ocasiones a responder críticas en su contra en las redes sociales, tampoco se quedó callado esta vez. En una publicación en su cuenta de Twitter, el jugador mostró el resultado de los exámenes médicos que le hicieron en Barranquilla, antes de viajar a integrarse a la Selección.



Con un escueto "Al que le pueda interesar !! VAMOS COLOMBIA", Quintero reveló el diagnóstico, en el que muestra que no tenía ninguna lesión de gravedad.

Al que le pueda interesar !! VAMOS COLOMBIA 🇨🇴 pic.twitter.com/sGHKLPV7ob — Juanfer Quintero (@juanferquinte10) March 24, 2023

"Por el presente método, no se identifican lesiones óseas traumáticas recientes", dice el resultado del examen que le realizaron para descartar una fractura.



