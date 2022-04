Juan Fernando Quintero fue clave en el juego de la semana pasada de River Plate ante Banfield, que acercó al equipo 'millonario' a sellar su paso a la siguiente ronda de la Copa de la Superliga Argentina. Un pasegol del '10' para Matías Suárez le permitió al club riverplatense sumar de a tres y ponerse escolta de Racing de Avellaneda. Sin embargo, por molestias musculares, el colombiano fue desconvocado para enfrentar este miércoles a Talleres de Córdoba.

La lesión de Quintero

Facebook Twitter Linkedin

Juan Fernando Quintero, volante de River Plate. Foto: AFP

El antioqueño, que desde su regreso a River Plate ha tenido que ver partidos más que todo desde el banquillo, tiene ahora otro problema: lesión muscular. Siempre que entra al campo, Juan Fernando Quintero demuestra que su magia está intacta, pero su condición física le ha generado dudas a Marcelo Gallardo, entrenador del club.



Ese malestar físico le volvió a jugar una mala pasada a Juan Fernando Quintero en el último entrenamiento, en el cual sintió un 'pinchazo'. En primera instancia, entró en convocatoria para el viaje a Córdoba, pero la lesión lo sacó de aquella lista.



(Además: Luis Díaz: así describió Jürgen Klopp su golazo en Liverpool vs. Manchester).



La cuenta oficial de River Plate informó en Twitter sobre la gravedad de la lesión: ‘debido a una molestia muscular en el isquiotibial izquierdo, Juan Fernando Quintero no hace parte de la convocatoria para el partido de este miércoles frente a Talleres’. No parece ser tan grave la dolencia muscular. Habrá que esperar.

ℹ️ [Parte médico] Debido a una molestia muscular en el isquiotibial izquierdo, Juan Fernando Quintero no será parte de la convocatoria para el partido de mañana frente a Talleres. https://t.co/pDr3Zb5QmH — River Plate (@RiverPlate) April 19, 2022

FUTBOLRED