En el último amistoso de pretemporada, River Plate igualó 0-0 con Vélez, en un partido en el que el colombiano Juan Fernando Quintero fue ovacionado por la afición, en el estadio Monumental.



Al entrar a la cancha, Quintero recibió los estruendosos aplausos de los fanáticos de River, felices de volverlo a ver en el Monumental.



Quintero no los defraudó. Dio muestras de su talento y de sus pases geniales. Se pone a punto para el inicio de la temporada.



Al final del juego, comentó en ESPN: "El cariño que me tienen, que se ha demostrado acá en River, es muy bonito para uno, lo sentí desde que llegué y se ve en el campo. Esperemos que sea un buen año para todos".



colombiano aprovechó para habalr del momento de la Selección Colombia, casi que eliminada del Mundial de Catar 2022.



"Indudablemente es una situación muy difícil, me da mucha tristeza, pero también me motiva", dijo



Y agregó: "Yo creo que al final nosotros tenemos que revertir una situación, tenemos una oportunidad de jugar dos partidos y mirar que se nos den otros resultados, esto es fútbol y bueno, en los momentos difíciles hay que mostrar cáracter, hay que dar la cara, es así como debemos vivir la vida de este deporte".





