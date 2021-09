'Me siento triste por cómo tratan a un compatriota': Juan Fernando Quintero

Juan Fernando Quintero, quien se encuentra en Colombia por el parón de la Liga china, habló en el programa Libero de TyC Sports sobre su salida de River Plate, los colombianos en Boca Juniors.



Su paso a China. “No estoy para complacer a nadie. Los que sabemos qué pasó lo sabemos. No siento que este en deuda con el club (River). Se hizo una venta y cuando llegó la oferta no fue la forma como quería irme. Yo quería irme jugando fútbol con el estadio lleno. Tengo que decirles en River que me fui feliz, agradecido”.



Su relación con Gallardo. “Marcelo fue jugador. Él entiende las intenciones. Es una persona con la que se puede comunicar, hablar, expresarle los sentimientos e intenciones”.



El trato a los colombianos en Boca. “No quisiera entrar en detalles porque no conozco la situación, así que no me compete hablar del tema. Como colombiano, me siento triste por cómo tratan a un compatriota, por cómo se escucha y se ve en la prensa. No sé cuál es la situación, pero son dos seres humanos fantásticos. Uno como futbolista solo debe demostrar en el campo, lo que pasa afuera, con respeto lo digo, no le interesa a nadie; y nadie sabe bien la situación”.



