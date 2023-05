River Plate inauguró la estatua en homenaje a Marcelo Gallardo, en la que se ve al exentrenador 'millonario' alzando la Copa Libertadores obtenida en 2018, tras vencer en la final disputada en el estadioSantiago Bernabéu a su máximo rival, Boca Juniors, y el colombiano Juan Fernando Quintero asistió al acto.

"Crecí en este club y creo que moriré en este club, soy un privilegiado", aseveró el 'Muñeco', visiblemente emocionado, entre los cánticos de miles de hinchas que se acercaron al Estadio Monumental para presenciar la inauguración de la estatua: una construcción en bronce de ocho metros de alto y siete toneladas de peso.

(Abogada de Shakira filtra la verdad y habla de los serios problemas con Piqué)(James Rodríguez les responde a los colombianos: 'Me gusta mucho que me put...')

Habló Quintero

Durante casi una hora, varias figuras del 'Millonario' recordaron con anécdotas el paso de Gallardo por la institución, primero como futbolista (1992-1999, 2003-2006 y 2009-2010) y posteriormente como técnico (2014-2022); años en los que se consagró como una de las máximas leyendas del club.



"Es muy difícil irse de acá. No hay posibilidad alguna de que uno pueda desprenderse de este maravilloso club, no hay ninguna posibilidad", reconoció el 'Muñeco', quien no pudo contener las lágrimas ante el cariño de los aficionados.

Facebook Twitter Linkedin

Juan Fernando Quintero celebra su gol en la final de la Copa Libertadores en Madrid, contra Boca. Foto: Efe. Archivo EL TIEMPO

Quintero se refirió a varios temas, pero una frase suya generó polémica, cuando se le preguntó sobre la final de la Copa Libertadores contra Boca en Madrid, España.



"Ahora soy consciente de lo que hice. Es el gol más importante de la historia del fútbol argentino", dijo el volante.



De inmediato, las redes sociales estallaron comentando lo que dijo el jugador del Junior de Barranquilla. ¿Está de acuerdo?

(Increíble: descubren desde cuándo Shakira vivía infierno con Piqué, hay nueva fecha)