Juan Fernando Quintero hizo parte del plantel de la Selección Colombia que jugó los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018. El actual jugador de River Plate anotó goles en ambos torneos: en 2014, a Costa de Marfil, y en 2018, a Japón.

Ahora, toda la Selección tendrán que ver la Copa del Mundo por televisión, luego de la dolorosa eliminación de Catar 2022. A Quintero le preguntaron por lo ocurrido con el equipo, que en comienzo dirigió Carlos Queiroz y luego tomó Reinaldo Rueda. Y el jugador salió con una sorprendente respuesta.

La frase de Quintero sobre la eliminación del Mundial

"Muchas veces sacar culpas cuando no clasificamos al Mundial es fácil, pero hay que ver lo positivo. Ver qué errores cometimos y darle para adelante. Nos tocará mirarlo desde casa, pero tendremos que levantarnos de nuevo con hambre para ir al otro Mundial", declaró Quintero.



A Quintero lo habían criticado por el regreso a River como vitrina para volver a la Selección. Cabe recordar que, mientras estuvo en China, quedó afuera de un par de convocatorias por temas relacionados con el covid-19. El futbolista negó que esa fuera su intención.



"Yo vengo a River a disfrutar y a tener la responsabilidad de representar a un club tan grande. Es mi casa, siempre estuve cerca. Lo que uno hace en el club, lo lleva a la selección, que no tiene nada que ver con usar a River para ir al Mundial. Tengo la responsabilidad de representar a River, estoy feliz y asumo el reto. Utilizar a River no hace falta. Estoy feliz de estar acá", explicó.



Quintero solamente pudo estar en siete de los 18 partidos de Colombia en la elminatoria para el Mundial de Catar 2022. No convirtió goles ni aportó ninguna asistencia.



